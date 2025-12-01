Resident Evil 7 et Village - Premier aperçu des versions Nintendo Switch 2

Le 27 février est une date importante à retenir du côté de Capcom, car en plus de la sortie de Resident Evil Requiem, les joueurs pourront aussi (re)découvrir Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Si Capcom s'était déjà essayé à l'expérience sur Nintendo Switch avec des versions Cloud pas toujours évidentes pour l'aspect hybride de la console, les versions Nintendo Switch 2 seront quant à elles jouables sans soucis particuliers. En attendant de pouvoir poser nos mains sur ces versions, Capcom a proposé un long live où nous pouvons voir tourner les fameuses versions Switch 2 de Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Resident Evil Generation Pack

Date de sortie : 27 Février 2025

