Rumeur

Star Fox : le nouveau jeu annoncé ce mois-ci ?

Par rifraff - Il y a 12 heures

Que ce soit vrai ou faux, NateTheHate va encore "enerver" Nintendo.

Après avoir affirmé qu'un remake de Zelda : Ocarina of Time et qu'un nouveau jeu Star Fox sortirait cette année sur Nintendo SWITCH 2, le célèbre leaker persiste et signe.

Le jeu Star Fox serait réel, et on devrait en avoir une confirmation très prochainement...

En effet, NateTheHate prédit que ce nouveau jeu Star Fox sera officialisé durant le mois d'avril via une annonce sur l'application Nintendo Today!

Alors, bien évidemment, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur mais au moins, on aura pas à attendre dix ans avant d'en avoir le coeur net- ou pas.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. 

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est visible au cinéma depuis le 1er avril. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Lire aussi : Le film Mario Galaxy mérite-t-il ce déferlement de mauvaises critiques ?

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