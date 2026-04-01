Super Mario Galaxy, le film se fait déglinguer par les premières critiques

C'est l'évenement de la semaine : Mario et ses amis reviennent sur grand écran avec SUPER MARIO GALAXY, Le Film. Et si les fans du plombier sont chaud-bouillants, du côté des premiers spectateurs, c'est déjà la douche froide.

Alors, en même temps, ce n'est pas vraiment une surprise puisque déjà le premier film avait eu droit à des critiques plutôt négatives, contrastant avec le film, finalement drôle, spectaculaire et enchanteur.

Cependant, il semble qu'il y ait une assez grosse unanimité sur plusieurs points, jugés négatifs. Le film aurait encore moins d'histoire que le premier, il ressemblerait à une grosse pub pour Nintendo avec une tonne de références et de personnages à peine esquissés et ne serait qu'une succession de séquences plus ou moins spectaculaires dont la plupart, vues en partie dans les bandes-annonces du film. Du côté des points positifs, le film resterait très spectaculaire avec une superbe animation, de grands moments de folie et quelques belles idées.

Notez qu'encore une fois, comme pour le premier film, ce sont surtout les premiers spectateurs américains (journalistes, YouTubeurs et influenceurs) qui se déchaînent et s'en donnent à coeur joie..

Sur Rotten Tomatoes qui compile de nombreux avis, le film, malgré 76 critiques ,n'obtient pas la moyenne et doit se contenter (au moment de la rédaction de cet article) de 43% d'avis positifs. Morceaux choisis :

Mamans et Papas, préparez-vous à vous maquiller les paupières pour que les enfants ne se rendent pas compte que vous dormez !

Après le générique, l'impression est celle d'une surstimulation et d'un vide abyssal : malgré le déferlement d'images colorées de Nintendo pendant 90 minutes, le film ne représente finalement guère plus qu'une iconographie reconnaissable de la franchise sous forme animée.

C'est assurément une aventure divertissante, parfois animée à couper le souffle... mais un manque évident de substance l'empêche d'avoir l'impact qu'elle pourrait avoir.

À l'instar des films Marvel à leur apogée, la suite de Super Mario réussit brillamment à développer son univers et son histoire. C'est extravagant, amusant et tellement Nintendo !

Bien qu'ancré dans la nostalgie, le film Super Mario Galaxy offre une extension visuellement époustouflante et novatrice de l'univers Nintendo.

Un simple spot publicitaire interminable, conçu pour lobotomiser si efficacement les jeunes esprits que le fabricant de masques fou d'Halloween III pourrait s'incliner devant lui par pure admiration.

C'est toujours la même chose, mais en moins bien. Les enfants apprécieront et les adultes y trouveront peut-être un petit côté nostalgique, mais le film n'exploite pas grand-chose de ses héros. C'est du vent.

« Super Mario Galaxy » est agréable à regarder mais sans âme, un produit de franchise créé par un comité et déguisé en aventure, qui n'est finalement rien de plus qu'une publicité vide pour la marque Super Mario.

Aucun de ces personnages, y compris Mario et Luigi, n'occupe le centre du « Film Super Mario Galaxy ». Et c'est parce que le film n'a pas de centre.

Alors qu'une bête cosmique comme Cthulhu ou Azathoth possède au moins une connaissance omnisciente en plus de ses pouvoirs de terreur capables de briser la raison, un film d'horreur comme Super Mario Galaxy Movie ne conserve aucune qualité, même vaguement rédemptrice.

Il s'agit encore d'une adaptation cinématographique des classiques de Nintendo qui vous donnera plutôt envie de rejouer aux jeux que de revoir ce film.

C'est mignon, léger et complètement idiot, et ça rapportera probablement encore un milliard de dollars. Tel est le monde dans lequel nous vivons.

Si vous ne cherchez dans ce film que des références à Nintendo, vous en aurez pour votre argent. Mais un film, même Super Mario Galaxy, ne devrait-il pas offrir un peu plus que cela ?

Le jeu original Super Mario Galaxy de 2007 ne devrait pas paraître beaucoup plus cinématographique, épique, émouvant et sophistiqué qu'un film d'animation à 100 millions de dollars.

Le film Super Mario Galaxy est un peu brouillon, privilégiant des effets visuels somptueux, des scènes d'anthologie et une profusion de références au détriment d'une histoire cohérente.

Grâce à une animation qui redéfinit les standards du studio et à une musique de Brian Tyler qui rend magistralement hommage à l'héritage de Nintendo, le film offre une expérience mémorable, portée par des performances vocales inspirées.

Est-ce une attraction avec une structure narrative claire, des enjeux compréhensibles ou un rythme soutenu ? Pas vraiment. Est-ce une attraction haute en couleur, avec des personnages familiers et quelques moments de folie ? Absolument.

Le film Super Mario Galaxy a beau pousser le fan service à un niveau supérieur, il est paradoxalement pire et encore moins amusant que le premier.

Ce qu'Illumination et Nintendo ont réalisé ici, c'est une véritable déclaration d'amour à l'univers de Super Mario. Pour ma part, le film Super Mario Galaxy est déjà mon expérience cinématographique préférée de l'année.

Si vous êtes prêt à débrancher votre cerveau pendant un peu moins de deux heures et à vous délecter de l'animation impressionnante et des innombrables clins d'œil, vous trouverez beaucoup de plaisir dans cette suite survoltée.

Le film est un cocktail insipide et sans prétention de prouesses techniques à gros budget et d'absence d'ambition artistique.

Le film Super Mario Galaxy passe à la vitesse supérieure avec une animation parmi les plus belles et les plus éblouissantes que vous verrez jamais ; il est, par moments, véritablement époustouflant.

Mama mia ! C'est à croire que c'est à celui ou à celle qui aura la punchline la plus assassine !

Mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que le film déplait. En France aussi, certains sites ont detesté le film. C'est le cas du site Ecran Large qui a écrit une "critique Bros à chiottes" (lire ICI)..

Alors, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est-il vraiment si catastrophique ? Ou ces "critiques" ont-ils perdu leur âme d'enfant ?

Il faudra attendre un petit peu et lire d'autres avis, à commencer par le vôtre (et le nôtre, bien sûr- prochainement sur cet écran). De toute façon, encore une fois,, les critiques "professionnelles" du premier film étaient tellement en décallage avec celles du public (et, finalement, du film) que cela en devient presque rigolo. Notez tout de même que le film a malgré tout quelques critiques plus nuancées dont celle du Journal du Geek (voir ICI) qui conclut :

Super Mario Galaxy est un film qui impressionne, émerveille, bombarde, puis nous essouffle à force de vouloir trop en faire, trop vite, trop fort. Derrière le feu d’artifice constant, on sent pourtant une vraie envie d’élargir l’univers, de raconter des histoires plus personnelles, sans jamais prendre le risque de tout chambouler pour autant. Il s'agit d'une suite solide et spectaculaire, qui fait du fan service sa marque de fabrique. Déconseillé pour les épileptiques.

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est visible au cinéma dès le 1er avril . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Souvenez-vous : Critiques du film Super Mario Bros : la presse mitigée, les spectateurs emballés !

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