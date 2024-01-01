SUPER MARIO GALAXY, Le Film ne sera pas que sur grand écran - un coup d'oeil sur le merchandising du film

En attendant la sortie de SUPER MARIO GALAXY, Le Film, Nintendo nous sort déjà le grand jeu, ou plutôt les petits joujoux.

En effet, le merchandising devrait tourner à plein régime avec des poupées, des figurines, des jeux et des jouets en pagaille sans parler des collaborations commerciales avec des marques de shampoing ou de céréales.

Parmi les nombreux jouets prévus au lancement, on retiendra notamment le mini château du mini bowser, les yoyos Luma ou encore le Yoshi "parlant" qui sort de son oeuf. Retrouvez sur cette page différents produits estampillés SUPER MARIO GALAXY, Le Film, vendus notamment chez Smyths Toys

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

