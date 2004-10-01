Nintendo

Pokémon Presents : tous les jeux annoncés et toutes les infos à retenir

Par rifraff - Il y a 7 heures

Les Pokémon fêtent leur 30 ans aujourd'hui avec un Pokémon Presents spécial à voir et revoir ICI

Retrouvez ici toutes les infos à retenir, au fur et à mesure du Direct. Elle n'est pas belle la vie ?

---------------------------------------------

Toutes les infos du Pokémon Presents spécial 30 ans des Pokémon - Février 2026

Ca commence...

  • Petit speech de Tzunekazu Ishihara, le directeur général de The Pokémon Company qui nous rappelle que les Pokémon ont 30 ans et que depuis leur première apparition 1025 Pokémon différents ont été créés...
  • Un petit mot sur les Championats du Monde de Pokémon qui aura lieu du 28 au 30 août à San Francisco
  • Une nouvelles série de cartes Pokémon pour les 30 ans de la licence en 2026
  • Des évenements pour les jeux mobiles Pokémon Go, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, Pokémon Sleep, Pokémon Unite et JCC Pokémon Pocket
  • Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres revient en mars sur le Nintendo Classics : GameCube sur Switch 2

  • On découvre aussi une... Pikachette ?

Et c'est tout pour cet anniversaire ! Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

-------------------------------------------------

