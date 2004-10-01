Nintendo
Pokémon Presents : tous les jeux annoncés et toutes les infos à retenir
Par rifraff - Il y a 7 heures
Les Pokémon fêtent leur 30 ans aujourd'hui avec un Pokémon Presents spécial à voir et revoir ICI
Retrouvez ici toutes les infos à retenir, au fur et à mesure du Direct. Elle n'est pas belle la vie ?
---------------------------------------------
Toutes les infos du Pokémon Presents spécial 30 ans des Pokémon - Février 2026
Ca commence...
- Petit speech de Tzunekazu Ishihara, le directeur général de The Pokémon Company qui nous rappelle que les Pokémon ont 30 ans et que depuis leur première apparition 1025 Pokémon différents ont été créés...
- Un petit mot sur les Championats du Monde de Pokémon qui aura lieu du 28 au 30 août à San Francisco
- Une nouvelles série de cartes Pokémon pour les 30 ans de la licence en 2026
- Des évenements pour les jeux mobiles Pokémon Go, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, Pokémon Sleep, Pokémon Unite et JCC Pokémon Pocket
- Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres revient en mars sur le Nintendo Classics : GameCube sur Switch 2
- Un petit mot sur Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille qui reviennent aujourd'hui et qui seront bientôt compatibles avec le Pokémon HOME
- Pokémon Champions arrive en avril sur Switch, plus tard cette année sur mobiles
- Un petit mot sur Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition, son DLC et Mega-Carchacrokite Z...
- Pokémon Pokopia nous présente... DJ Motisma (un vrai kéké, quoi) et d'autres nouveautés dont la possibilité de construire de super structures à plusieurs.
- Toutes les annonces du jour réunies en une image
- Ne partez pas ! Petite surprise : premières images des prochains jeux Pokémon : Pokémon Vents et Pokémon Vagues - Cliquez ICI pour les détails
- On découvre aussi une... Pikachette ?
Et c'est tout pour cet anniversaire ! Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
-------------------------------------------------
