Pokémon Presents : tous les jeux annoncés et toutes les infos à retenir

---------------------------------------------

Toutes les infos du Pokémon Presents spécial 30 ans des Pokémon - Février 2026

Ca commence...

Petit speech de Tzunekazu Ishihara, le directeur général de The Pokémon Company qui nous rappelle que les Pokémon ont 30 ans et que depuis leur première apparition 1025 Pokémon différents ont été créés...

Un petit mot sur les Championats du Monde de Pokémon qui aura lieu du 28 au 30 août à San Francisco

Une nouvelles série de cartes Pokémon pour les 30 ans de la licence en 2026

Des évenements pour les jeux mobiles Pokémon Go, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix, Pokémon Sleep, Pokémon Unite et JCC Pokémon Pocket

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres revient en mars sur le Nintendo Classics : GameCube sur Switch 2

Pokémon Champions arrive en avril sur Switch, plus tard cette année sur mobiles

Un petit mot sur Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition, son DLC et Mega-Carchacrokite Z...

Pokémon Pokopia nous présente... DJ Motisma (un vrai kéké, quoi) et d'autres nouveautés dont la possibilité de construire de super structures à plusieurs.

Toutes les annonces du jour réunies en une image

On découvre aussi une... Pikachette ?

Et c'est tout pour cet anniversaire ! Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

-------------------------------------------------

