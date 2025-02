JCC Pokémon Pocket - - L'extension Lumière Triomphale avec Arceus disponible dès le 28 Février sur mobiles

Vous galérez déjà à collectionner toutes les cartes de la dernière collection mettent à l'honneur Dialga et Palkia dans JCC Pokémon Pocket ? The Pokémon Company et DeNa vous en remettent une couche ce jour en annonçant la prochaine extension Lumière Triomphale, mettant en avant Arceus. Disponible à partir du 28 février 2025 à 06:00 UTC ! Plusieurs cartes de cette extension possèderont le talent "Lien", et plusieurs événements dont de nouveaux combats seront aussi disponibles dès demain. Idéal pour refaire le plein de sablier sans débourser un centime. En attendant, les joueurs peuvent également récupérer gratuitement 3 boosters ayant automatiquement une carte de rareté 4 ou plus à l'intérieur.

Les cartes Pokémon qui possèdent un talent « Lien » sont marquées d’un motif semblable à celui qui apparaît sur les cartes Arceus de l’extension Platine - Vainqueurs Suprêmes du JCC Pokémon. Si ce motif était principalement esthétique dans Platine - Vainqueurs Suprêmes, les cartes qui en arborent un dans Lumière Triomphale offrent un avantage unique. En effet, lorsque ces Pokémon sont en jeu aux côtés d’Arceus ou d’Arceus-ex, leur puissant talent « Lien » prend effet et peut alors chambouler le cours du combat. Voici un exemple de cartes Pokémon munies d’un talent « Lien » que vous pourrez trouver dans ces Boosters. Célébrez la Journée Pokémon dans le JCC Pokémon Pocket avec une campagne spéciale ! Connectez-vous du 27 février 2025 à 14:00 UTC au 30 avril 2025 à 05:59 UTC pour obtenir un Booster Puissance Génétique : Pikachu et un Booster Puissance Génétique : Mewtwo. Ces Boosters sont loin d’être banals : ils contiennent au moins une carte dont le niveau de rareté est quatre losanges ou plus ! Vous pourrez aussi terminer des missions liées à la Journée Pokémon pour obtenir encore plus de récompenses du 28 février 2025 à 06:00 UTC au 27 mars 2025 à 05:59 UTC. Et ce n’est pas tout ! La fonctionnalité des matchs classés sera disponible dans le JCC Pokémon Pocket en mars. Vous en saurez plus très prochainement. En attendant, peaufinez vos decks et défiez d’autres Dresseurs et Dresseuses en combat ! Téléchargez le JCC Pokémon Pocket dès maintenant et commencez à collectionner et à combattre facilement ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.