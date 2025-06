Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket : La Clairière d’Évoli se dévoile en vidéo

Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que l’application Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket accueillera bientôt un nouveau Booster à thème, La Clairière d’Évoli, disponible partout dans le monde à compter du 26 juin.

Dans La Clairière d’Évoli, les joueurs et joueuses pourront découvrir et collectionner de nouvelles cartes du JCC Pokémon Pocket consacrées au Pokémon Évoli et à ses huit évolutions, à travers de superbes illustrations qui dépeignent le dynamisme de leurs expressions et le charme de leurs personnalités.

À l’occasion de la sortie de La Clairière d’Évoli, les joueurs et joueuses pourront bientôt obtenir une nouvelle Couverture de portfolio et un nouveau cadre expo à l’effigie de ces Pokémon adulés par les fans.