Pokémon Construisez-les tous ! - Découvrez la toute première collection LEGO Pokémon - Infos, prix et date de sortie dévoilés

Annoncée il y a déjà plusieurs semaines, la toute première collection LEGO Pokémon vient officiellement de dévoiler ses premiers sets, et autant vous dire que le Groupe LEGO et The Pokémon Company en ont après votre portefeuille pour le 30ème anniversaire de la licence. Les premiers sets inspirés des Pokémon les plus iconiques de la licence seront ainsi disponibles à partir du 27 février 2026. Les précommandes sont ouvertes dès à présent sur le site officiel de LEGO.

LEGO® Pokémon™ Pikachu et Poké Ball

Âge : 18+

Prix : 199,99€

Pièces : 2050

Numéro du produit : 72152

Dimensions : Mesure plus de 35 cm de hauteur, 26 cm de largeur et 39 cm de profondeur

Disponible : 27 février 2026

Découvrez l’un des Pokémon les plus emblématiques avec le set LEGO® Pokémon™ Pikachu et la Poké Ball. Les fans peuvent y recréer la scène culte où Pikachu, en briques LEGO, sort de sa Poké Ball pour se lancer dans l’aventure, prêt à combattre. Composé de 2 050 pièces, ce set dispose d’une base noire en forme de paratonnerre, d’où jaillissent des éclairs lorsque Pikachu surgit de sa Poké Ball. Le chiffre 25 y est également affiché, clin d’œil à son numéro dans le Pokédex. Il offre aux fans la possibilité d’exposer Pikachu, Pokémon emblématique de type Électrique : en mode combat, sortant de sa Poké Ball ouverte, ou assis, avec la Poké Ball fermée.

LEGO® Pokémon™ Evoli

Âge : 18+

Prix : 59,99€

Pièces : 587

Numéro du produit : 72151

Dimensions : Mesure plus de 19 cm de hauteur, 15 cm de largeur et 21 cm de profondeur

Disponible : 27 février 2026

Le set LEGO® Pokémon™ Évoli, avec ses 587 pièces, permet de recréer ce Pokémon très apprécié avec de nombreux détails. Grâce à l’application « Build Together », les fans peuvent construire le set en famille ou entre amis.

LEGO® Pokémon™ Florizarre, Dracaufeu et Tortank

Âge : 18+

Prix : 649,99€

Pièces : 6838

Numéro du produit : 72153

Dimensions : Mesure plus de 50 cm de hauteur, 54 cm de largeur et 36 cm de longueur

Disponible : 27 février 2026

Le set LEGO® Pokémon™ Florizarre, Dracaufeu et Tortank réunit trois des Pokémon les plus iconiques. Avec ses 6 838 pièces, il fait partie des plus grands sets à exposer chez soi. Il met en scène, pour la toute première fois en version LEGO, les trois évolutions des Pokémon de départ de la région de Kanto. Les trois figurines reflètent le design emblématique de chaque Pokémon, tout en intégrant des mouvements propres à chaque modèle. Les constructions peuvent être exposées individuellement ou réunies sur une base, remplie de petits clins d’œil à découvrir lors du montage.

