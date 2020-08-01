LEGO dévoile SMART Play, un système de briques "intelligentes"- Tous les détails

C'est la plus grande innovation des briques LEGO depuis... toujours. C'est en tout cas comme cela que le groupe LEGO présente SMART Play, un système de briques LEGO intelligente qui semble être une évolution du système mis en place avec LEGO Super Mario.

Ce système inclut une brique SMART qui intègre une technologie réagissant aux mouvements et contacts et peut produire des sons et des lumières, un SMART Tag qui fait le lien et indique quel son la SMART Brique doit générer en fonction de sa position et de la construction qui l'utilise et une SMART Minifigurine qui elle aussi fait réagir la SMART Brique . L'idée est de laisser les enfants s'amuser aux LEGO de façon classique en agrémentant l'expérience de sons et de lumière. Notez que les briques se rechargeront avec un système par induction.

Le premier set à utiliser la technogie devrait être un set LEGO Star Wars mais on imagine bien le set LEGO Pokémon, qui devrait être présenté prochainement, l'utiliser. En attendant, retrouvez la présentation de LEGO SMART Play ci-dessous et plus de détails sur le site officiel.

Vous pouvez aussi retrouver la génese des LEGO SMART Play ICI

Qu’est-ce que le système LEGO® SMART Play™ ?

Le système SMART Play™ est notre innovation la plus révolutionnaire depuis la création de la minifigurine en 1978.

Grâce à une technologie de pointe, ce concept réagit avec précision à la façon dont les enfants jouent. En d’autres termes, lorsque vous jouez, la SMART Brique vous répond.

Il y a trois éléments clés qui fonctionnent ensemble :

La SMART Brique. Une brique LEGO 2x4 qui reconnaît les SMART Tags et les SMART Minifigurines. Elle est également dotée d’un accéléromètre intégré qui détecte la façon dont elle se déplace dans l’air et permet de donner vie au jeu de manière assez incroyable. Les SMART Tags. Ces petites pièces intelligentes indiquent à la SMART Brique ce qu’elle doit devenir, pour l’aider à jouer avec vous. Les SMART Minifigurines. Lorsqu’elle est placée à côté d’une SMART Brique, vous découvrirez comment chaque SMART Minifigurine réagit différemment à son environnement avec des sons, des humeurs et des réactions uniques, qui sont tous joués par la SMART Brique.

Le système SMART Play montre ce qu’il se passe lorsqu’une technologie de pointe rencontre la créativité illimitée de l’imagination d’un enfant. Avec l’aide des SMART Tags et des SMART Minifigurines, la puissante SMART Brique réagit à la façon dont vous jouez avec elle, la tenez, la tournez, la retournez... tout ce que vous voulez !

Les possibilités de jeu sont infinies, car les SMART Tags et les SMART Minifigurines permettent de générer des réactions uniques, des mini-jeux secrets, des rebondissements et des clins d’œil. Toujours plus de fun !

Il s’agit d’une évolution du système de jeu LEGO. Toutes les SMART Briques, les SMART Minifigurines et les SMART Tags s’assemblent également avec vos briques LEGO habituelles pour donner vie à tous vos sets LEGO !

Que peut faire la SMART Brique ?

C’est le cerveau des opérations.

La SMART Brique 2x4 contient suffisamment de technologie pour lancer une fusée vers la Lune (si jamais vous aviez quelques fusées qui traînent...). Elle est dotée de lumières réactives, d’un détecteur de couleurs pour interagir avec son environnement, d’un synthétiseur sonore qui joue presque n’importe quel son et d’un accéléromètre intégré. Elle détecte la façon dont on la tourne, retourne ou tapote quand on joue avec.

Grâce à toutes ces technologies, elle peut réagir à la façon dont les enfants jouent… et jouer en retour !

Lorsqu’elle est placée au-dessus ou à proximité d’un SMART Tag, la SMART Brique devient ce que le SMART Tag lui demande. Cela signifie qu’elle peut être tour à tour un hélicoptère puis une voiture.

Mais elle peut aussi détecter la présence de SMART Minifigurines pour donner vie à vos histoires d’une manière inédite. La SMART Brique génère les sons, les humeurs et les réactions uniques de chaque SMART Minifigurine.

Que peuvent faire les SMART Minifigurines ?

Les SMART Minifigurines activent la SMART Brique qui va révéler leur personnalité unique.

Chaque SMART Minifigurine réagit différemment au monde qui l’entoure. Elles émettent en fait leurs propres sons, humeurs et réactions, qui vous sont restitués par la SMART Brique.

Grâce aux sons émis par la SMART Brique, vous pourrez savoir quelle SMART Minifigurine aime voler dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial. Vous remarquerez qu’un personnage plus nerveux peut être un peu plus... hésitant..

Et comme chaque Minifigurine SMART Play réagit de manière unique à chaque scénario de jeu, elles encouragent vraiment les enfants à faire preuve d’imagination et de créativité. Ce qui donne lieu à de nouvelles idées de jeux de rôle, à chaque fois que l’on joue seul ou à plusieurs.

Les SMART Minifigurines émettent-elles des sons ?

Pas toutes seules. C’est la SMART Brique qui produit les sons pour elles lorsqu’elles sont à proximité l’une de l’autre.

Chaque SMART Minifigurine réagit de manière unique à l’environnement qui l’entoure. Elle émet en fait ses propres sons, humeurs et réactions, qui vous sont restitués par la SMART Brique.

Il suffit de placer les SMART Minifigurines près des SMART Briques pour activer cette superbe interaction SMART Play™ !

Que peuvent faire les SMART Tags ?

Le rôle du SMART Tag est d’indiquer à la SMART Brique comment elle doit jouer et se comporter avec vous.

Les SMART Tags indiquent à la SMART Brique le type d’objet ou de créature qu’elle doit devenir et les sons qu’elle doit émettre.

S’agira-t-il d’un vaisseau spatial ? D’un hélicoptère ? De toilettes ? Si vous avez le SMART Tag adapté, la SMART Brique produira ses réactions pour rendre le jeu encore plus interactif.

Les SMART Tags aident la SMART Brique à activer des sons, des mini-jeux et même des missions secrètes remplies de clins d’œil hilarants pour que chaque séance de jeu soit unique et surprenante ! Et comme il n’y a pas de limite au nombre potentiel de SMART Tags, on peut jouer à l’infini avec le système SMART Play™

Les SMART Tags possèdent-ils un haut-parleur ?

Non. Au contraire, leur tâche consiste à indiquer aux SMART Briques voisines les sons que les SMART Briques doivent produire.

Les SMART Tags permettent aux SMART Briques de se comporter d’une certaine manière et de réagir à l’aide de lumières et du haut-parleur intégré de la SMART Brique.

Comment fonctionne le système LEGO® SMART Play™ ?

La SMART Brique peut détecter la présence des SMART Tags et des SMART Minifigurines qui se trouvent près d’elle. Celles-ci activent la SMART Brique et lui indiquent comment se comporter.

Une fois activées, les SMART Briques high-tech réagissent à chaque mouvement, avec un moteur de jeu intégré qui crée des réactions illimitées avec des lumières et des sons dynamiques.

Pour commencer, vous aurez besoin de trois pièces clés qui fonctionnent ensemble pour créer le système LEGO® SMART Play™ : les SMART Briques, les SMART Tags et les SMART Minifigurines.

Par exemple, parmi les possibilités de jeu littéralement infinies... Construisez un hélicoptère et placez-y un SMART Tag hélicoptère. Ajoutez une SMART Brique à proximité du SMART Tag. Votre SMART Brique « devient » maintenant un hélicoptère et réagit à la manière dont vous bougez et jouez avec des sons et lumières dynamiques ! Vous entendrez son décollage et ses mouvements en vol - et même une alarme si vous le faites voler à l’envers. Ajoutez une SMART Minifigurine de pilote et écoutez-le réagir !