Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille : les hits GBA reviennent sur Nintendo Switch - Date de sortie, prix et détails

Les rumeurs disaient vraies.

Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille, les jeux Pokémon sortis sur Game Boy Advance au début des années 2000 vont revenir sur Nintendo Switch à l'occasion des 30 ans de la franchise Pokémon.

Les jeux ne seront cependant pas disponibles dans la gamme Nintendo Classics du Nintendo Switch Online mais débarqueront dès la semaine prochaine sur l'eShop de la Nintendo Switch. Ils pourront être achetés indépendamment au prix de 19,99€ chacun avec un poids annoncé de... 40 Mo . Notez qu'il ne faudra pas se tromper et bien prendre la version localisée en français (pour pouvoir y jouer en français).

Présentés comme des remakes des jeux originaux, Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille proposeront des graphismes améliorés et même de nouveaux lieux à explorer. Pour plus d'infos, retrouvez la présentation et le trailer d'annonce de Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille.

Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille seront disponibles le 27 février 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : Un POKEMON PRESENTS pour les 30 ans des Pokémon

Revivez l'aventure Pokémon Version Rouge Feu sur Nintendo Switch ! Pokémon Version Rouge Feu est un remake de Pokémon Version Rouge, l'un des deux premiers opus de la série de jeux vidéo Pokémon. Cette aventure Pokémon sortie pour la première fois en 2004 sur Game Boy Advance est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! Retrouvez l'engouement de la région de Kanto et vos Pokémon favoris comme si vous ne les aviez jamais quittés, avec des graphismes améliorés par rapport au jeu Game Boy d'origine. Les Îles Sevii, qui n'existaient pas dans Pokémon Version Rouge, ont été ajoutées afin d'enrichir votre aventure et vous proposer encore plus de lieux à explorer ! Certains souvenirs restent à jamais gravés dans nos mémoires. Qu'il s'agisse de choisir votre premier partenaire Pokémon, d'affronter une sombre organisation ou encore de faire des rencontres légendaires, un monde de rêves, d'aventures et de Pokémon vous attend ! Remarque : certaines fonctionnalités peuvent différer de celles de la version Game Boy Advance du jeu. _______________________________ Revivez l'aventure Pokémon Version Vert Feuille sur Nintendo Switch ! Pokémon Version Vert Feuille est un remake de Pokémon Version Verte (Pokémon Version Bleue en Europe), l'un des deux premiers opus de la série de jeux vidéo Pokémon. Ce jeu Game Boy Advance est sorti pour la première fois en 2004. Vous pouvez désormais retrouver cette aventure Pokémon sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! Retrouvez l'engouement de la région de Kanto et vos Pokémon favoris comme si vous ne les aviez jamais quittés, avec des graphismes améliorés par rapport au jeu Game Boy d'origine. Les Îles Sevii, qui n'existaient pas dans Pokémon Version Verte, ont été ajoutées afin d'enrichir votre aventure et vous proposer encore plus de lieux à explorer ! Certains souvenirs restent à jamais gravés dans nos mémoires. Qu'il s'agisse de choisir votre premier partenaire Pokémon, d'affronter une sombre organisation ou encore de faire des rencontres légendaires, un monde de rêves, d'aventures et de Pokémon vous attend ! Remarque : certaines fonctionnalités peuvent différer de celles de la version Game Boy Advance du jeu.

Lire aussi : Toutes les infos à retenir du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026

A propos de rumeurs...

,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026