Les catalogues de jeux Wii, Nintendo DS et Sega MEGA CD bientôt sur le Nintendo Switch Online ?

Si le dernier Nintendo Direct : Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a été diversement apprécié, beaucoup de joueurs espèrent qu'il sera suivi d'un autre événement plus standard.

En attendant de voir ce que l'avenir nous réserve, un habitué des rumeurs, Shpeshal Nick, prétend que les catalogues de jeux Wii, Nintendo DS et SEGA MEGA CD vont débarquer dans les Nintendo Classics du Nintendo Switch Online.

Ce ne serait pas forcément pour tout de suite mais Shpeshal Nick affirme qu'il sera possible d'utiliser la Wiimote (sans sensor bar) et le Nunchuck...

Faut-il répéter que tout ceci est à prendre avec des pincettes et que "qui vivra verra" ?

En attendant d'hypothétiques annonces, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : Toutes les infos à retenir du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026

Lire aussi :

,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026