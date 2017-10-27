Un Nintendo Direct standard avec le nouveau jeu Mario 3D serait prévu ce mois-ci

Le dernier Nintendo Direct : Partner Showcase était sympa (et pour le vérifier- ou pas, vous-même, retrouvez tous les détails ICI) mais ce qu'attendent les fans, c'est un Nintendo Direct classique avec des jeux tiers mais aussi et surtout de nouveaux jeux Nintendo.

Va-t-il falloir se contenter de découvrir les prochains jeux au compte-gouttes sur les réseaux ou attendre jusqu'au mois de juin pour le "traditionnel" Nintendo Direct de milieu d'année ?

D'après Attackdabacklog et Nash Weedle, deux spécialistes en rumeurs (qui ne sont pas forcément les plus réputés dans le domaine) affirment qu'on devrait être fixés assez vite puisqu'un Nintendo Direct standard serait prévu ce mois-ci.

Toujours d'après Nash Weedle, ce Nintendo Direct était initialement prévu pour mars mais est désormais planifié pour février... Ce Nintendo Direct arriverait durant la troisième de février et serait centré sur le nouveau jeu Super Mario en 3D "prévu" pour les fêtes.

Sachant que Super Mario Odyssey aura bientôt 9 ans (et oui déjà !) et que la Switch 2 n'a pas encore de jeu Mario 3D, on peut s'attendre à ce qu'un nouveau jeu Mario arrive très prochainement (source : le fils du cousin de la soeur du docteur de la voisine).

Au moins, avec ce genre de rumeurs, on n'a pas trop longtemps à attendre puisque la troisième de février , c'est la semaine prochaine ...

En attendant de découvrir ce nouveau jeu Mario 3D (la semaine prochaine ou un jour), comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

