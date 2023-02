TRON: Identity : la licence Disney revient en exclusivité console sur Nintendo Switch

A l'origine, TRON est un film précurseur des studios Disney sorti en 1982 et en grande parti réalisé en images de synthèse. Si le film a été diversement accueilli à sa sortie, il est devenu culte avec les années et en 2010 une suite a même été réalisée. Lors du Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), on a découvert que Disney soutenait toujours la licence et que TRON allait revenir cette année en exclusivité console sur Nintendo Switch. TRON: Identity est en effet prévu en avril prochain sur l'eShop. Peu d'informations pour le moment, si ce n'est que le jeu est un visual novel qui nous replongera une nouvelle fois dans l'univers numérique de TRON. Retrouvez une vidéo et la présentation du jeu ci-dessous.

TRON: Identity est un visual novel qui suit l'histoire de Query, un programme d'investigation chargé de découvrir à la fois ce qui a été pris, mais aussi pour quelle raison. Plongez dans un monde bâti sur des fondations instables, empli de secrets, et menez l'enquête en scrutant votre environnement ainsi qu'en interrogeant vos suspects afin de découvrir la vérité.