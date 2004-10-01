Pokémon Rouge feu et Pokémon Vert Feuille de retour très prochainement sur l'eShop de la Nintendo Switch ?
Vous savez ce qu'on dit : jamais deux sans trois !
Après une rumeur évoquant l'arrivée de nouvelles consoles dans la gamme NINTENDO CLASSICS (voir ici) et celle d'un Mario 3D DIRECT (voir là)
Deux spécialistes en rumeurs prétendent que Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille se préparent à revenir sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Les jeux seraient payants et seraient vendus séparément sur l'eShop (et non disponibles dans la gamme Nintendo Classics). Ils seraient en outre compatible avec le Pokémon HOME.
Sachant que les Pokémon fêtent leur 30 ans ce mois-ci, est-il possible que pour l'occasion, ces deux classiques reviennent sur Switch ?
En attendant dans savoir plus, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Further information from a different leaker:— Centro LEAKS (@CentroLeaks) February 11, 2026
- eShop paid releases, not part of Nintendo Switch Online.
- Will have HOME compatibility https://t.co/rHBfOQPSuv