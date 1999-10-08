Pokémon fêtera son 30ème anniversaire en Février 2026 - Des annonces à venir ?

Si vous voulez vous prendre un petit coup de vieux quelques heures avant la fin de l'année 2026, The Pokémon Company nous rappelle ce jour qu'en février prochain, la licence Pokémon fêtera bientôt ses 30 ans d'existence depuis la sortie de Pokémon Rouge et Pokémon Vert sur l'Archipel. Pour cette occasion, le compte X japonais officiel a publié une courte vidéo, et un rappel de la date anniversaire : le 27 février 2026 . Est-ce que pour cette occasion nous en apprendrons davantage sur la 10ème génération de jeux Pokémon ? Sortie des Episodes Colosseum et XD sur la Console Virtuelle Gamecube ? Arrivée de Pokémon Rouge, Vert et Bleu sur la Console Virtuelle Game Boy ? A vos pronostics !

Anniversaire 30 ans des Pokémon, ça commence ! 30 ans depuis la sortie de « Pokémon Rouge et Vert ».

Le 27 février 2026 (vendredi), Pokémon fêtera ses 30 ans. J’ai le pressentiment que cette année sera la meilleure !

Hâte d’y être !