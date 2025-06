Pokémon Rouge et Bleu reviennent en musique avec le vinyle Symphonic Journeys: Pokémon Red & Blue

Si pour beaucoup de fans de Pokémon de la première heure la 1G a une saveur particulière qui ne s'étiole pas au fil des ans, que diriez-vous en 2025 de vous en remettre une petite couche, mais musicale cette fois-ci ? C'est en tout cas ce que vous proposeront Materia Collective et Maximum Entertainment France d'ici la fin de l'année 2025 avec la sortie du vinyle Symphonic Journeys: Pokémon Red & Blue. Comme l'indique son nom, Symphonic Journeys est un hommage orchestral majestueux à la musique intemporelle des jeux Pokémon originaux. Cette version haut de gamme revisite les mélodies inoubliables qui ont défini une génération, réimaginées avec amour dans la grandeur d'une performance symphonique complète. Le célèbre compositeur Nolan Markey (Star Wars : The Bad Batch, Ahsoka, The Legend of Vox Machina) est à la barre et redonne vie à la partition emblématique qui a accompagné d'innombrables aventures de l'enfance.

Interprété par Budapest Scoring, un orchestre de classe mondiale réputé pour sa précision cinématographique et sa profondeur émotionnelle, Symphonic Journeys : Pokémon Rouge & Bleu capture l'esprit de découverte et de nostalgie qui continue d'inspirer les fans du monde entier. Présentée dans une élégante pochette à rabat avec une finition en velours, cette édition collector comporte également une illustration originale d'Absolum et une mise en page de ROZEN - un complément visuel époustouflant à un héritage musical légendaire.