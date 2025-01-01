Nintendo

Pokémon Présents annoncé pour les 30 ans des Pokémon - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 7 heures

 Le 27 février prochain, les Pokémon fêteront leur 30 ans. Pour l'occasion, The Pokémon Company nous proposera un Pokémon Presents spécial !

Alors que nous réservent les Pokémon ? Nous savons déjà que nous pourront retrouver  Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sur Nintendo Switch (voir ici). Pour découvrir le reste, rendez-vous le 27 février 2026  à 15h (heure de Paris).

Evidemment, on vous en reparle très vite ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Et aussi :

,

Et toujours :

Pokémon Presents

  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
  • 27 février 2026

Sur le même sujet

25
Image news
Pokémon Presents N°2 : découvrez en direct l'annonce importante c...
23
Image news
Pokémon Presents : toutes les nouveautés Pokémon à voir et revoi...
10
Image news
Pokémon Presents - Février 2025 : toutes les annonces et toutes l...