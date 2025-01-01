Nintendo
Pokémon Présents annoncé pour les 30 ans des Pokémon - Tous les détails
Par rifraff - Il y a 7 heures
Le 27 février prochain, les Pokémon fêteront leur 30 ans. Pour l'occasion, The Pokémon Company nous proposera un Pokémon Presents spécial !
Alors que nous réservent les Pokémon ? Nous savons déjà que nous pourront retrouver Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sur Nintendo Switch (voir ici). Pour découvrir le reste, rendez-vous le 27 février 2026 à 15h (heure de Paris).
Evidemment, on vous en reparle très vite ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
