ENHYPEN : le groupe de K-pop entre dans la Pokédance pour le Pokémon Day

Comme tous les 27 février , c'est aujourd'hui le Pokémon Day, une journée entière dédiée aux Pokémon. En attendant la diffusion dans la journée d'un nouveau Pokémon Presents, on découvre les garçons du boys band sud-coréen ENYPEN s'essayer à la chorégraphie de la Pokédance. Ce n'est pas la première fois que le célèbre groupe s'associe aux Pokémon. En effet, il y a quelques mois , le groupe avait interprété une chanson spéciale nommée "One and Only".

Retrouvez ENHYPEN dans la Pokédance avec la vidéo ci-dessous et rendez-vous à 15h (heure de Paris) pour le nouveau Pokémon Presents.

