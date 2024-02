Pokémon Presents du Pokémon Day 2024 à voir ici dès 15h

Joyeux Pokémon Day à toutes et à tous ! En ce merveilleux Jour des Pokémon 2024, The Pokémon Company nous invite à découvrir un nouveau Pokémon Presents. Alors certes ce Pokémon Presents est plutôt court mais on imagine mal une find 'année sans nouvel épisode de Pokémon... Donc, pour savoir ce que l'avenir Pokémon nous réserve, la vidéo vous attend ci-dessous dès 15 heures (heure de Paris) et pour avoir tous els détails rendez-vous sur notre news spéciale et nos news dédiées dans la journée.

POKEMON PRESENTS DU 27 FEVRIER 2024 : Tout ce qu'il faut retenir

