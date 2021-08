Les Pokémon se lancent sur TikTok

TikTok est une application très populaire auprès des jeunes qui permet de partager de courtes vidéos, des clips, des chansons ou des messages. Elle attire de plus en plus de sociétés et de personnalités diverses. pas étonnant d'apprendre aujourd'hui que les Pokémon viennent de s'installer eux aussi sur TikTok ! Alors pour le moment, il s'agit d'un compte japonais mais on peut penser que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on les retrouve un peu partout sur la planète.

En attendant une éventuelle annonce, l'actualité Pokémon de la semaine, c'est la diffusion d 'un nouveau Pokémon Presents à ne pas manquer mercredi à 15h - voir tous les détails ICI.

Source : Tiktok