Pokémon Présents - 27 février 2026 - A voir et à revoir
Par rifraff - Il y a 7 heures
C'est aujourd'hui que les Pokémon fêtent leur 30 ans. Pour l'occasion, The Pokémon Company nous invite à découvrir un Pokémon Presents spécial !
En ce jour anniversaire, que nous réservent les Pokémon ? Ne ratez pas ce grand moment, à découvrir ici-même dès 15h (heure de Paris).
Evidemment, dans la foulée, on vous prépare un petit récap comme on n'en a l'habitude ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Toutes les infos du POKEMON PRESENTS - 30 ANS des Pokémon
