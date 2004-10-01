Nintendo

Pokémon Présents - 27 février 2026 - A voir et à revoir

Par rifraff - Il y a 7 heures

C'est aujourd'hui que les Pokémon fêtent leur 30 ans. Pour l'occasion, The Pokémon Company nous invite à découvrir un Pokémon Presents spécial !

En ce jour anniversaire, que nous réservent les Pokémon ? Ne ratez pas ce grand moment, à découvrir ici-même dès 15h (heure de Paris).

Evidemment, dans la foulée, on vous prépare un petit récap comme on n'en a l'habitude ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

