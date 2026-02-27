Pokémon Vents et Pokémon Vagues : les nouveaux jeux Pokémon annoncés pour 2027 sur Nintendo Switch 2 - Premières images et détails

Pour fêter leur 30 ans, les Pokémon ont eu droit à un Pokémon Presents spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Pas grand chose à retenir si ce n'est l'officialisation des prochains jeux Pokémon : Pokémon Vents et Pokémon Vagues qui devrait nous emmener sur la terre mais aussi sous les océans... Les deux jeux sont des exclusivités Nintendo Switch 2 et ne sortiront qu'en 2027.

Pour patienter, un premier trailer des jeux nous a permis de décovurir l'univers des jeux, ses héros mais aussi ses Pokémon et notamment les trois Pokémon de départ :

Cette fois-ci, il faudra choisir entre l'irrascible Broussatif, l'ébouriffant Caloulou et l'hypnothique Ogéko.

Les jeux ont l'air très jolis et prometteurs... Mais bon, on restera prudent... Au moins, on peut dire que le jeu a du style e tmême unc ertain charme. Game Freak a par ailleurs du temps pour peaufiner ses jeux.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer du jeu ci-dessous ainsi que quelques arrêts sur images et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Les toutes premières images de Pokémon Vents et Pokémon Vagues, prochains opus de la série des jeux de rôle Pokémon qui arrivent en exclusivité sur Nintendo Switch 2, ont été révélées. En plus des personnages principaux, nous avons également pu découvrir un duo de Pikachu particuliers arborant des tenues inédites. Ce n’est pas tout, car les premiers partenaires Pokémon ont également été dévoilés ! Lequel d’entre eux vous accompagnera dans cette nouvelle aventure à travers les îles balayées par les vents et bercées par les vagues de ce monde ouvert ? Pokémon Vents et Pokémon Vagues débarqueront simultanément partout dans le monde en 2027.

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Et aussi :

,

Et toujours :