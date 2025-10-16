Méga-Lucario Z fait son apparition dans Légendes Pokémon : Z-A

Le groupe The Pokémon Company a annoncé la découverte de Méga-Lucario Z, un Pokémon qui apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, le premier DLC du jeu qui sera disponible à partir du 10 décembre 2025. Gardant son double type Combat / Acier, cette nouvelle forme semble s'appuyer davantage sur la défense par rapport à la Méga-Évolution classique. À noter que ces toutes nouvelles Méga-Évolutions Z permettront aux Pokémon de taper plus vite, mais cela impactera la jauge de Méga-Force plus rapidement que la normale.

Méga-Lucario Z

Des recherches ont conclu que Méga-Lucario Z, forme récemment découverte de Lucario, est le fruit d’une Méga-Évolution. En effet, ce Pokémon change de forme au contact d’une Méga-Gemme et sa puissance surpasse de loin celle d’un Lucario ordinaire.

Grâce à sa queue en forme d’éventail et à la longue fourrure qui entoure sa tête et ses hanches, Méga-Lucario Z peut dissimuler ses puissants mouvements. C’est un atout qui lui permet de désorienter ses adversaires en combat rapproché. Certaines parties de son corps, telles que le revers de ses pattes antérieures et la partie inférieure de ses pattes arrière, ont été renforcées par une énergie à base d’acier. En concentrant cette énergie dans ces parties endurcies, il peut asséner de puissants coups.

Catégorie : Pokémon Aura

Pokémon Aura Type : Combat/Acier

Combat/Acier Taille : 1,3 m

1,3 m Poids : 49,4 kg

Les Méga-Évolutions Z comme Méga-Lucario Z peuvent déclencher leurs capacités plus rapidement, mais elles consomment plus de Méga-Force et ne sont donc pas adaptées aux combats de longue durée. Il est donc préférable de les utiliser dans le but de mettre un terme au combat rapidement.

​Méga-Lucario, la Méga-Évolution de Lucario, apparaît dans Légendes Pokémon : Z-A. Quant à Méga-Lucario Z, il figurera dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.