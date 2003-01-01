Super Mario Galaxy, le film : yoyos et joujoux disponibles sur My Nintendo Store

SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira le mois prochain et si le succès du premier film a pris l'industrie du cinéma par surprise, pour ce nouveau film, c'est le contraire. Le marché s'attend à un succès phénoménal.

S'il faudra patienter pour voir si le nouveau film confirmera l'essai du premier, une chose est sûre, Nintendo met le paquet niveau promotion et merchandising.

On vous a déjà présenté différents articles, jouets, boîtes de céréales et autres goodies floqués du logo du film, et si certains d'entre-eux vous intéressent, sachez que dans la foulée du MAR10 Day, le My Nintendo STORE vient d'en recevoir quelques-uns, notamment...

Bleu, vert ou jaune,les yoyos Luma risquent de faire tourner les têtes. Phosphorescents et fonctionnant comme des yoyos classiques, les Yoyos Luma sont vendus à l'aveugle au prix de 6,99€. C'est à priori un futtur best seller qui dans d'autres régions est déjà en rupture de stocks.

Ces yoyos ne sortiront que le 30 avril 2026 mais sont disponibles en précommande.

Mario, Bowser Jr, Luigi, Yoshi et harmonie ont droit à leur figurine articulée de 13 cm et sont proposées à 22,99€ .

Cette figurine d'Harmonie inspirée du film est finement détaillée et possède 10 points d'articulation. Une baguette et un socle transparent sont également inclus. L'ensemble est présenté dans une boîte à fenêtre transparente. Figurine d'Harmonie de 13 cm finement détaillée

10 points d'articulation

Yeux en acrylique réalistes

Baguette et socle transparent inclus

Convient aux enfants de 3 ans et plus

Cette figurine Harmonie et celles des autres personnages ne sortiront que le 30 avril 2026 mais sont disponibles en précommande.

Parmi les autres articles disponibles sur le store, Mario sur une moto radiocommandée à 54,99€

Revivez l'aventure du film chez vous et foncez en roue arrière avec la motocross Mario radiocommandée de Hot Wheels. Faites la course et réalisez des cascades avec Mario en utilisant la télécommande incluse. D'une simple pression du bouton, Mario peut effectuer une roue arrière acrobatique et distraire l'ennemi pour sauver la situation. Lorsqu'il accélère dans les virages, il incline la tête de manière très réaliste. Recréez vos scènes préférées du film ou inventez de nouvelles péripéties avec cette motocross radiocommandée à propulsion arrière. Les couleurs et les décorations peuvent varier.

Mettez les gaz pour vivre mille aventures palpitantes avec la motocross Mario radiocommandée de Hot Wheels.

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour que Mario déploie toute l'étendue de son talent en réalisant une roue arrière.

Le jouet présente des détails authentiques : lorsque vous faites tourner la moto, la figurine de Mario se penche et incline la tête de façon réaliste.

Inspirée par Super Mario Galaxy Le Film, cette motocross Mario trouvera sa place dans vos propres histoires.

Les fans de véhicules radiocommandés vont s'amuser avec Mario !

Ce Motocross Mario ne sera disponible que le 30 avril 2026 mais il est déjà en précommande.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

