MAR10 Day : Nintendo fait la fête à Mario - Programme du Mario Day

Le 10 mars , c'est le Mario Day (pour 10 mars = Mars 10 = Mar 10 = MAR10 = Mario)

Pour l'occasion, Nintendo a dévoilé son programme aux Etats-Unis et au Canada. Ce n'est pas forcément raccord avec ce qui va se passer en Europe et, plus spécifiquement, en France si ce n'est que certains jeux Mario vont être en promotion sur l'eShop- voir détails ICI.

Voici comment les fans de Mario de tous âges peuvent profiter au maximum du jour de MAR10 cette année : Jouez aux jeux mettant en scène Mario au cours des 40 dernières années : Redécouvrez les classiques de Nintendo avec Nintendo Switch Online – Les membres Nintendo Switch Online¹ possédant une console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch peuvent jouer à une sélection de titres Super Mario issus des plateformes Super NES, Game Boy, NES et autres. Le 10 mars, les joueurs disposant d'un abonnement Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel actif pourront également profiter du jeu Game Boy AdvanceMario vs. Donkey Kong, ainsi que des jeux Virtual Boy² Mario Clash™ et Mario’s Tennis™.

Économisez sur des jeux Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch – Du 5 au 12 mars, certains détaillants proposeront des offres sur des jeux Nintendo Switch physiques, disponibles jusqu'à épuisement des stocks. P De plus, à partir de maintenant jusqu'au 15 mars, la boutique My Nintendo et le Nintendo eShop proposeront des promotions sur une sélection de jeux, comme Mario vs. Donkey Kong et Super Mario Maker 2 Pour consulter la liste complète des offres disponibles, visitez la page des offres des détaillants. Préparez-vous pour SUPER MARIO GALAXY, Le Film – Au cinéma le 1ᵉʳ avril, Illumination et Nintendo présentent SUPER MARIO GALAXY, Le Film , un film d'animation mettant en scène Mario et Luigi, ainsi que leurs amis Yoshi et la princesse Harmonie. À propos d'Harmonie, sur Nintendo Switch, vous pouvez apprendre à mieux la connaître dans Super Mario GALAXY 1 + 2 (et enrichir votre aventure grâce à une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch 2).

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Source : Nintendo