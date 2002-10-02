Harmonie, Peach, Mario et cie s'affichent pour la promo de SUPER MARIO GALAXY, Le Film

La sortie de SUPER MARIO GALAXY, Le Film se rapproche doucement mais sûrement.

Nintendo nous le rappelle en publiant de nouvelles affiches promotionelles nous montrant les personnages principaux du film, Mario, Luigi, Peach, Harmonie, Toad, Bowser, Bowser Jr. mais aussi Yoshi, bébé Mario et bébé Luigi.

L'occasion de constater une nouvelle fois que le film fourmillera de références à de très nombreux jeux Mario comme Super Mario Galaxy bien sûr, mais aussi Super Mario Odyssey, Super Mario Sunshine, Super Mario World 2 : Yoshi's Island ou encore Super Mario 3D World.

Retrouvez ces nouvelles affiches sur cette page avec en prime le dernier teaser du film.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

