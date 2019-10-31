MAR10 DAY : les jeux Super Mario en promotion sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Pour le Mario Day qui, forcément, tombe le 10 mars , Nintendo a fait quelques annonces et surtout lancé une nouvelle salve de promotion dédiée aux jeux mario. Sachant que els jeux Nitnendo ne baisse pas vraiment leur prix dans le temps, c'est une occcasion à ne pas manquer s'il vous reste encore quelques jeux Mario à récupérer dans votre collection.

Promotion Joyeux Mario Day sur l'eShop :

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel​ sera disponible le 26 mars prochain et SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

