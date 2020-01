Super Mario Maker 2 : de nouvelles mises à jour prévues

Le 5 décembre dernier , Super Mario Maker 2 a reçu une mise à jour gratuite lui ajoutant quelques nouveautés dont la possibilité de diriger Link dans les niveaux de style Super Mario Bros avec de nouvelles mécaniques de gameplay (bombes, flèches, etc). Une petite nouveauté bien sympathique surtout que contrairement au premier titre sorti sur Wii U, les costumes 8-Bits débloqués notamment via les amiibo ne sont pas disponibles dans Super Mario Maker 2... Evidemment, on espère que d'autres mises à jour ajouteront d'autres personnages, voire d'autres habillages ou encore d'autres modes... Et si pour le moment on ne peut jurer de rien, le site de Nintendo Japon confirme qu'il y a encore d'autres mises à jour dans les cartons qui viendront parfaire le jeu. On a déjà hâte de les découvrir.

Source : Nintendo