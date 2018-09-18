Nintendo Switch Online : deux jeux Virtual Boy et un jeu GBA pour le MAR10 DAY
Nintendo n'a pas besoin de prétexte pour mettre en avant sa mascotte, Super Mario mais le 10 mars, ce sera le Mario Day, un jour tout entier dédié à Mario. Demain, un NINTENDO DIRECT spécial SUPER MARIO GALAXY LE FILM nous permettra de découvrir l'ultime bande annonce du long métrage avant sa sortie le mois prochain, et des jeux Mario sont actuellement en promotion sur l'eShop.
On vous a déjà présenté le programme des festivités mais Nintendo avait encore quelques surprises dans sa besace puisque trois jeux Mario vont débarquer, précisément le 10 mars, sur les applications Nintendo Classics Virtual Boy et Game Boy Advance.
Ainsi, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vous pouvoir retrouver le jeu original, Mario vs. Donkey Kong initialement sorti en 2004 sur GBA.
Mario vs. Donkey Kong oppose notre héros préféré à son adversaire de la première heure dans un jeu de plateforme et de réflexion qui mettra vos cellules grises à l'épreuve !
Le singe espiègle et envieux a dérobé tous les Mini-Mario du magasin de Toad ! Mais Mario part à la rescousse et s'aventure dans six mondes coriaces. Il faudra vous montrer ingénieux pour résoudre les énigmes de chaque stage et permettre aux Mini-Mario d'atteindre le suivant, car vous aurez besoin d'eux pour affronter ce chapardeur de Donkey Kong !
Et les abonnés au Nintendo Switch Online, vont pouvoir découvrir deux nouveaux titres Virtual Boy, Mario’s Tennis et Mario Clash, à condition bien sûr d'avoir acheté un des casques Virtual Boy disponibles sur le store de Nintendo.
Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online
Abonnement Individuel (pour un seul compte)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 19,99 €
- 3 mois : 7,99 €
- 1 mois : 3,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 39,99€
Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 34,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 69,99€
