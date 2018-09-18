Virtual Boy : le casque et les sept premiers jeux Nintendo Classics sont disponibles sur Nintendo Switch 1 et 2

Sorti en 1995 , le Virtual Boy est une console portable qui permettait de jouer à des jeux en 3D grâce à un "casque" posé sur un trépied et relié à une manette.

Créé par Gunpei Yokoi (le papa du Game Boy) le Virtual Boy ne rencontrera cependant pas le succès et sa sortie sera d'ailleurs abandonnée en Europe. Ainsi après seulement un an de commercialisation (au Japon et aux Etats-unis), 22 titres et 770 000 exemplaires vendus dans le monde, le Virtual Boy squittera la scène, devenant ainsi le plus gros échec de Nintendo.

Mais avec Nintendo, rien ne se perd. Ainsi dès aujourd'hui , les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent retrouver ce petit morceau d'histoire des jeux vidéo grâce à l'arrivée du catalogue de la console dans la gamme Nintendo Classic.

Evidemment, pour en profiter, encore faut-il avoir acheter le casque sur le My Nintendo Store.

Nintendo propose en effet à la vente une reproduction très fidèle de l'appareil, sans la manette toutefois (celle-ci étant remplacée par les Joy-Con ou la manette Switch Pro de la Nintendo Switch 1 ou 2).

Le prix de 79,99€ est assez élevé surtout que le casque n'inclut pas l'écran mais il faut reconnaître que l'accessoire est assez impressionnant et plutôt bien conçu avec un vrai soin du détail, comme les autres manettes rétro disponibles sur le store de Nintendo. Il suffit d'ouvrir le casque et de glisser sa console à l'intérieur (sachant qu'il faut placer un petit support spécial pour bien caler la première Switch) et la magie opère. Une version en carton du casque façon Nintendo LABO est aussi disponible au prix de 19,99€ , si vous voulez juste découvrir les jeux sans vous encombrer et économiser au passage 60 euros .Vous pouvez aussi utiliser le casque VR du Nintendo LABO avec la première Switch. Notez que vous pouvez aussi utiliser le Virtual Boy pour vous amuser avec les modes VR de Zelda BOTW et de Super Mario ODYSSEY.

Si on vous prépare un test complet qui devrait arriver prochainement, on peut déjà dire que plus de 30 ans plus tard , la 3D stéréoscopique du Virtual Boy fonctionne étonnemment bien même si tous les jeux ne se valent pas et qu'il faut trouver la bonne configuration et bien positionner le Virtual Boy pour éviter de se tordre le cou.

Quatorze jeux sur les vingt-deux sortis sortiront cette année et sept jeux sont disponibles dès aujourd'hui . Notez que deux jeux inédits seront aussi proposés cette année.

En attendant, les jeux disponibles sont :

Le Virtual Boy est disponible dès aujourd'hui, le 17 février 2026 . Toutes les infos sur le My Nintendo Store

Avec un abonnement Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel*, les joueurs propriétaires d'une console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch peuvent désormais accéder à une collection de jeux Virtual Boy pour jouer n'importe où, n'importe quand! Créez des points d'interruption pour chaque jeu afin de sauvegarder votre progression, utilisez la fonction de recul pour corriger vos erreurs et ajustez les commandes selon vos préférences alors que vous détruisez des robots dans Teleroboxer, sautez entre les plans arrières et plans avants dans Virtual Boy Wario Land™ et bien plus encore.



L'accessoire* Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch ou Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch est requis pour jouer à la collection de jeux Virtual Boy – Nintendo Classics.



Voici la liste complète des jeux disponibles au lancement.

Teleroboxer™

Galactic Pinball™

RED ALARM

GOLF

Virtual Boy™ Wario Land™

3-D TETRIS®

The Mansion of Innsmouth



Plus de jeux seront ajoutés dans le futur!

