Virtual Boy : deux jeux annulés dont un spin-off de F-Zero débarquent en 2026 sur Nintendo Switch 2 - Avec la possibilité de jouer avec une autre couleur que le rouge !

Nintendo a publié ce jour, une nouvelle vidéo pour rappeler la sortie du Virtual Boy, le "casque" virtuel 3D de Nintendo sorti en 1995 qui permettait de jouer à des jeux simples en 3D stéréoscopique en noir et rouge...

Quatorze jeux sur les vingt-deux sortis ont déjà été annoncés et la vidéo dévoile le nom des sept jeux qui seront disponibles au lancement pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Galactic Pinball

Teleroboxer

Red Alarm

Virtual Boy Wario Land

3-D TETRIS

Golf

The Mansion of Innsmouth

Un line-up plutôt conséquent sachant que deux autres jeux sortiront plus tard dans l'année : D-Hopper et Zero Racers.

Et pour tout dire, on est plutôt curieux de les découvrir car D-Hopper est un jeu d'aventure et de labyrinthe (rappelant le premier Zelda) développé par Intelligent Systems que l'on connait, évidemment, pour Fire Emblem et Paper Mario. Quant au second, ce n'est ni plus ni moins qu'un spin-off de F-Zero ! Les deux jeux avaient été présenté à l'E3 1996 (et oui, il y a trente ans !) et avaient depuis disparu des radars.

C'est dans tous les cas un bel ajout à la bibliothèque Nintendo Classics - Virtual Boy que l'on pourra découvrir un peu plus tard cette année . Notez, toujours un plus tard cette année, une option permettra de changer la couleur de l'image avec un filtre vert ou jaune ou encore avec des images en noir et blanc.

Le Virtual Boy sortira le 17 février 2026 . Le casque est disponible en précommande sur le My Nintendo Store au prix de 79,99€ et une version en carton est disponible au prix de 19,99€ .

