Virtual Boy : deux jeux annulés dont un spin-off de F-Zero débarquent en 2026 sur Nintendo Switch 2 - Avec la possibilité de jouer avec une autre couleur que le rouge !
Nintendo a publié ce jour, une nouvelle vidéo pour rappeler la sortie du Virtual Boy, le "casque" virtuel 3D de Nintendo sorti en 1995 qui permettait de jouer à des jeux simples en 3D stéréoscopique en noir et rouge...
Quatorze jeux sur les vingt-deux sortis ont déjà été annoncés et la vidéo dévoile le nom des sept jeux qui seront disponibles au lancement pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel
- Galactic Pinball
- Teleroboxer
- Red Alarm
- Virtual Boy Wario Land
- 3-D TETRIS
- Golf
- The Mansion of Innsmouth
Un line-up plutôt conséquent sachant que deux autres jeux sortiront plus tard dans l'année : D-Hopper et Zero Racers.
Et pour tout dire, on est plutôt curieux de les découvrir car D-Hopper est un jeu d'aventure et de labyrinthe (rappelant le premier Zelda) développé par Intelligent Systems que l'on connait, évidemment, pour Fire Emblem et Paper Mario. Quant au second, ce n'est ni plus ni moins qu'un spin-off de F-Zero ! Les deux jeux avaient été présenté à l'E3 1996 (et oui, il y a trente ans !) et avaient depuis disparu des radars.
C'est dans tous les cas un bel ajout à la bibliothèque Nintendo Classics - Virtual Boy que l'on pourra découvrir un peu plus tard cette année. Notez, toujours un plus tard cette année, une option permettra de changer la couleur de l'image avec un filtre vert ou jaune ou encore avec des images en noir et blanc.
Le Virtual Boy sortira le 17 février 2026. Le casque est disponible en précommande sur le My Nintendo Store au prix de 79,99€ et une version en carton est disponible au prix de 19,99€.
Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
Cet accessoire dédié est requis pour jouer aux classiques Virtual Boy inclus dans le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Il est également possible d'utiliser un accessoire Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch (vendu séparément).
Cet accessoire est à l'image du Virtual Boy d'origine (sans sa manette).
Plus d'infos sur le Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Ce modèle est principalement constitué de carton et d'un rembourrage en mousse.
Veuillez noter que le Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch est disponible à l'achat en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. Commandes limitées à un exemplaire par compte Nintendo. Un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel sera nécessaire pour accéder au catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics, dont l'arrivée est prévue le 17/02/2026.
Insérez une Nintendo Switch 2 ou une Nintendo Switch (vendues séparément) dans cet accessoire dédié pour (re)découvrir les classiques en 3D stéréoscopique inclus dans le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics.
Une mise à jour de la console peut être requise pour utiliser cet accessoire. Cet accessoire n'est pas compatible avec les consoles Nintendo Switch Lite.
Contenu :
- Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch × 1 (entièrement assemblé)
- Support × 1
- Module de fixation pour Nintendo Switch × 1
- Module de fixation pour Nintendo Switch 2* × 1
- Visière × 1
- Protection pour lentilles × 1
- * Module installé dans l'accessoire Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch à la livraison.
Remarques : AVERTISSEMENT – Affichage en 3D
Ce produit n'est pas recommandé aux enfants de 6 ans et moins*. La vision d'images en 3D pendant une période prolongée pourrait avoir un impact négatif sur le développement visuel des enfants appartenant à cette tranche d'âge. Il est recommandé de superviser l'utilisation de ce produit par les enfants.
Virtual Boy – Nintendo Classics est un logiciel qui affiche des images en 3D. Ces titres ne sont pas jouables avec un affichage en 2D. Veuillez noter qu'en raison de différences individuelles dans la perception des images en 3D, certains utilisateurs pourraient ne pas être en mesure de voir les images 3D.
Aucune manette n'est incluse. Des manettes Joy-Con 2, des manettes Joy-Con, une manette Pro Nintendo Switch 2 ou une manette Nintendo Switch Pro sont nécessaires pour jouer.
L'âge recommandé pour l'utilisation du logiciel et de ce produit est de 7 ans et plus. Veuillez noter que Virtual Boy – Nintendo Classics a été classé PEGI 7 (violence implicite, violence légère, peur).
