Nintendo dévoile un nouveau trailer pour la sortie du Virtual Boy en février

Si vous checkez l'application Nintendo Today, vous avez du voir aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la prochaine console qui rejoindra le catalogue Nintendo Classics via le Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Nous parlons bien sûr du Virtual Boy, qui a, sans mauvais jeu de mot, vu rouge lors de sa sortie initiale en 1995. 2026 signera ainsi le retour du catalogue de cette plateforme atypique, mais qui ne sera accessible qu'en utilisant l'accessoire Virtual Boy qui sera disponible à partir du 17 février 2026 sur le My Nintendo Store. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo de présentation ci-dessous.

Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch Cet accessoire dédié est requis pour jouer aux classiques Virtual Boy inclus dans le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Il est également possible d'utiliser un accessoire Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch (vendu séparément).



Cet accessoire est à l'image du Virtual Boy d'origine (sans sa manette).



Plus d'infos sur le Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Ce modèle est principalement constitué de carton et d'un rembourrage en mousse.



Veuillez noter que le Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch est disponible à l'achat en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. Commandes limitées à un exemplaire par compte Nintendo. Un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel sera nécessaire pour accéder au catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics, dont l'arrivée est prévue le 17/02/2026.



Insérez une Nintendo Switch 2 ou une Nintendo Switch (vendues séparément) dans cet accessoire dédié pour (re)découvrir les classiques en 3D stéréoscopique inclus dans le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics.



Une mise à jour de la console peut être requise pour utiliser cet accessoire. Cet accessoire n'est pas compatible avec les consoles Nintendo Switch Lite.



Contenu : Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch × 1 (entièrement assemblé)

Support × 1

Module de fixation pour Nintendo Switch × 1

Module de fixation pour Nintendo Switch 2* × 1

Visière × 1

Protection pour lentilles × 1

* Module installé dans l'accessoire Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch à la livraison.

Source : Nintendo