TETRIS NES et TETRIS DX Game Boy Golor de retour sur Nintendo Switch

Nintendo continue de célébrer les 40 ans du casse-tête vidéoludique le plus emblématique des années 80 / 90 : TETRIS. Une licence cultissime qui continue de passionner les joueurs du monde entier.

Pour parfaire leur culture vidéoludique, et vérifier si c'était vraiment mieux avant, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent depuis ce jour retrouver Tetris, version NES sur l'applications NES de leur console ainsi que TETRIS DX sorti en 1998 sur Game Boy Color et dispo sur l'application GB de leur console.

Pour en savoir plus, retrouvez une présentation des deux jeux ci-dessous ainsi que le trailer d'annonce de leur retour, présenté par monsieur Alexey Pajitnov, le créateur de Tetris lui-même . Enjoy.

Présentation Tetris NES

Profitez de cette version du jeu de casse-tête sortie en 1989 en Amérique du Nord. Empilez les sept types de Tetriminos (blocs) qui tombent du haut de l’écran pour former et faire disparaître des lignes et gagner des points. Bien que les règles soient simples, vous aurez besoin de rapidité et de stratégie pour atteindre un pointage élevé! Jouez dans deux modes : A-TYPE, où la partie est terminée lorsque les Tetriminos atteignent le haut de l'écran, et B-TYPE, où vous visez le pointage le plus élevé en 25

Présentation TETRIS DX

Mais dans ce titre sorti sur Game Boy Color en 1998, vous pouvez jouer à toutes sortes de modes différents. En mode MARATHON standard, la partie se termine lorsque les Tetriminos atteignent le haut de l'aire de jeu. En mode ULTRA, vous devez marquer le maximum de points en trois minutes. En mode 40LINES, vous devez faire disparaître 40 lignes le plus rapidement possible. Enfin, en mode VS. COM, vous affrontez l'ordinateur en duel dans trois niveaux de difficulté. Vous pouvez même jouer contre vos performances passées ou celles de vos amis, basées sur les résultats des parties précédentes. Entraînez-vous contre l'ordinateur, puis surprenez vos amis en mode 2PLAYER!

Tetris et Game Boy sont aussi inséparables que Mario et Luigi. Avec les splendides couleurs disponibles dans Tetris DX sur Game Boy Color, on est transporté au paradis. En prenant la décision de ne pas réduire le niveau de perfection atteint par la version Game Boy de 1989, les développeurs fournissent un jeu de Tetris traditionnel

.La différence principale entre ce jeu et ses prédécesseurs portables est la présence de graphiques hauts en couleurs. L'arrière plan change de couleur au fur et à mesure que vous construisez des lignes, et les pièces très colorées sont faciles à visualiser. Tetris DX offre trois manières de jouer différentes : le traditionnel Marathon Mode, l'Ultra Mode, et le 40 Line Mode. L'Ultra Mode vous force à faire un gros score (et se sauvegarde sur la cartouche) dans un délai de trois minutes, donc il est important de marquer le plus de points possible en vidant des lignes multiples simultanément. Le 40 Line Mode vous contraint à un combat contre la montre et à terminer 40 lignes le plus vite possible.

Le jeu enregistre vos meilleurs temps, donc il faudra vous entraîner pour améliorer vos performances seconde par seconde. Vous pouvez aussi vous battre contre l'ordinateur ou vous connecter avec un ami pour des compétitions en face à face.