Indie World - 03.03.2026 : tous les jeux annoncés et tout ce qu'il faut retenir

Après un Nintendo Direct : Partner Showcase et un Pokémon Presents, Nintendo nous offre aujourd'hui un Indie World, une émission spécial jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Vous pouvez voir et revoir l'Indie World, ICI et retrouvez sur cette page toutes les infos à retenir. Enjoy.

Toutes les infos de l'Indie World du 3 mars 2026

Denshattack! - Sortie le 17 juin sur Switch 2

Denshattack!, de Fireshine Games : pilotez un train à travers un Japon futuriste haut en couleur dans ce jeu de plateforme d'action-aventure extrême. Réalisez flips, tricks et grinds à bord d'un train déchaîné pour engranger un maximum de points, et affrontez des boss insolites. Reprenez le contrôle des rails avec pour seules armes votre talent, votre vitesse et votre style, et enchaînez ollies et backflips à travers volcans, prairies et océans. Une démo gratuite sera également disponible sur Nintendo Switch 2 dans la journée. Denshattack! fera son arrivée le 17 juin sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez acheter Denshattack! le jour de sa sortie pour obtenir un skin exclusif de train en jeu.

My Little Puppy - Sortie le 29 mai sur Switch 1

My Little Puppy, de Dreamotion Inc.: un beau jour au paradis des chiens, Bong-gu le Welsh Corgi est réveillé par l'odeur de son maître. Reniflez, aboyez, courez, sautez et lancez-vous dans une aventure narrative touchante pour réunir Bong-gu et son maître au paradis dans une histoire sur la rencontre, les adieux et les retrouvailles. My Little Puppy fera son arrivée sur Nintendo Switch le 29 mai en version numérique, et en juin en version physique. La version Nintendo Switch inclut des costumes spéciaux pour Bong-gu avec lesquels vous pouvez l'habiller pour lui donner un charme encore plus irrésistible.

Heave Ho 2., cet été

Heave Ho 2. de Le Cartel Studio et Devolver Digital : Agrippez-vous, tendez la main ou lâchez prise pour que tout le monde dégringole dans ce jeu acrobatique multijoueur qui peut se jouer à quatre en local*1 ou en ligne*2. Rassemblez-vous pour jouer ensemble, ou en coop locale*3 ou en ligne*4 via GameShare. Explorez des styles de gameplay inattendus, comme le pilotage en gravité zéro, le chaos synchronisé en cuisine et bien d'autres encore dans huit mondes thématiques. Heave Ho 2 fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

MOONLIGHTER 2: The Endless Vault, en 2026 sur Switch 2

Moonlighter 2: The Endless Vault, par Digital Sun et 11 bit studios : reprenez votre double vie de marchand rusé le jour et d'aventurier intrépide la nuit. Plongez dans des dimensions trépidantes pleines de butins brillants et d'ennemis indésirables. À chaque excursion, vous devrez choisir de jouer la sécurité ou de vous aventurer toujours plus loin pour récolter toujours plus de butin. Après chaque sortie, revendez vos trésors durement gagnés, fixez vos prix, développez votre boutique, fidélisez votre clientèle et faites-vous une place au sein d'une communauté de naufragés. Moonlighter 2: The Endless Vault fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2.

WOODO cette année sur Switch 2 et Switch 1

Woodo, de Tiny Monks Tales et Daedalic Entertainment : bienvenue dans Woodo, un jeu de puzzle cosy dans lequel vous assemblez des scènes en bois pièce par pièce comme dans un livre de coloriage en 3D. Placez les objets dans les bons emplacements pour voir chaque scène prendre vie en couleur et révéler des animations et des surprises charmantes dans des dioramas réalisés à la main. Le jeu s'adapte à votre rythme et la voix du narrateur vous tient compagnie tandis que vous à assemblez le monde une pièce après l'autre. Et avec la version Nintendo Switch 2 du jeu, vous pouvez aussi jouer avec les commandes à la souris des Joy-Con 2. Woodo fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Minishoot' Adventures dès aujourd'hui sur Switch 2 et Switch 1

Minishoot' Adventures, de SoulGame Studio : envolez-vous pour une aventure remplie d'action dans ce twin stick shooter moderne façonné à la main inspiré des classiques du jeu d'aventure en 8 bits. Frayez-vous un chemin à travers le monde de la surface et celui des profondeurs, et améliorez votre vaisseau afin de venir à bout des boss de donjon lors de combats intenses de type Bullet Hell et de secourir vos amis. Explorez des cavernes luxuriantes, des temples abandonnés et des cités englouties regorgeant de trésors, de défis et de secrets. Minishoot' Adventures fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

The Midnight Walk - Sortie le 26 mars sur Switch 2

², de MoonHood et Fast Travel Games : les auteurs de Lost in Random et Fe signent une aventure fantastique sombre récompensée aux Game Awards, entièrement réalisée en argile véritable et animée en stop motion. Sympathisez avec une lanterne perdue et éclairez votre chemin dans un monde de merveilles et d'horreur réalisé à la main. The Midnight Walk fera son arrivée le 26 mars sur Nintendo Switch 2.

Rotwood dispo aujourd'hui en exclusivité console sur Switch 2

Rotwood, de Klei Entertainment : choisissez votre arme, maîtrisez différents systèmes de combat et optimisez votre build dans ce beat 'em up en coop à défilement horizontal signé Klei Entertainment, le studio derrière Don't Starve. Affrontez un déferlement de bêtes corrompues à travers des forêts périlleuses, en solo ou à quatre en local*1 ou en ligne*2. Votre progression reposera autant sur votre maîtrise que sur votre butin, et les boss mettront votre force mais aussi votre ingéniosité à l'épreuve. Rotwood fera son arrivée en exclusivité console dans la journée sur Nintendo Switch 2.

Mixtape - Sortie le 7 mai sur Switch 2

Mixtape, de Beethoven and Dinosaur et Annapurna Interactive : créé par les développeurs de The Artful Escape, titre primé aux BAFTA, Mixtape se déroule comme une aventure narrative dans laquelle trois amis explorent les hauts et les bas de l'adolescence, du premier baiser à la dernière danse. Inspiré des films initiatiques, et mêlant gameplay éclectique et bande-son d'artistes acclamés incluant des titres de DEVO, The Smashing Pumpkins et plus encore, Mixtape fera son arrivée le 7 mai sur Nintendo Switch 2.

Blighted, cet automne sur Switch 2

Blighted, de Drinkbox Studios : parcourez des paysages western psychédéliques et livrez un combat mortel pour récupérer les souvenirs de votre peuple dans cette nouvelle exploration d'action-RPG signée des créateurs de Guacamelee! et Nobody Saves the World. L'infâme Sorcisto a consommé votre village et répandu un Fléau meurtrier sur le monde. Après ce massacre, il ne reste plus que vous, qui luttez à travers un monde aussi hostile que surréaliste tout en affrontant des boss redoutables pour arracher à Sorcisto les souvenirs de votre peuple avant de succomber au Fléau. Jouez en solo ou à deux en multijoueur local*1 ou en ligne*2 pour dévoiler les mystères de ce monde corrompu. Blighted fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2.

Deadzone: Rogue - Le 17 mars sur Switch 2

Deadzone: Rogue, de Prophecy Games : reprenez le contrôle d'un vaisseau spatial dans ce FPS roguelike effréné où chaque mission est une lutte acharnée pour la survie, en solo ou en coopération en ligne*2. Combattez à travers des couloirs changeants générés automatiquement et envahis par des créatures biomécaniques. Dénichez et combinez des armes expérimentales pour devenir une véritable machine de guerre et évoluer à chaque combat. Équipez-vous d'un puissant arsenal, maîtrisez les éléments lors de combats intenses et forgez-vous un chemin vers le cœur du vaisseau pour découvrir les mystères de votre mission. Vous pouvez aussi jouer avec les commandes à la souris des Joy-Con 2. Combattez, relevez-vous, adaptez-vous et forgez votre propre chemin dans le vide spatial pour tenter de survivre et de conquérir la Deadzone. Deadzone: Rogue fera son arrivée le 17 mars sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dans la journée

Grave Seasons - Cet été

Grave Seasons, de Perfect Garbage et Blumhouse Games : installez-vous dans votre nouvelle maison et démarrez votre vie agricole dans une petite ville idyllique à l'ambiance inquiétante. La tranquillité de votre vie est mise en péril lorsque vous découvrez qu'un des habitants de la ville est un tueur en série aux pouvoirs surnaturels. Grave Seasons sera disponible cet été sur Nintendo Switch.

Unrailed 2: Back on Track - en mai 2026 - demo dispo

Unrailed 2: Back on Track, de Indoor Astronaut : le jeu de construction de rail en coop fait son retour et en rajoute une couche en termes de chaos multijoueur. Travaillez ensemble en multijoueur en ligne*2 pour rassembler des ressources et poser vos rails pendant que le train avance. Vous devrez réfléchir vite pour empêcher le grand déraillement. Unrailed 2: Back on Track sera disponible en mai sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible sur Nintendo Switch dans la journée.

TOEM 2 - Cet été

TOEM 2, de Something We Made : lancez-vous dans une nouvelle aventure photographique, poussé par l'éveil de votre passion pour la découverte et la photographie de mystérieux « événements » appelés TOEMs. Explorez de nouvelles régions, tendez la main à de nouveaux visages et tissez des amitiés durables en chemin. TOEM 2 sera disponible cet été sur Nintendo Switch.

InKONBINI: One Store - Many Stories - Le 30 avril

inKONBINI: One Store. Many Stories, de Nagai Industries et Beep Japan : entrez dans l'univers d'un konbini (supérette) d'une ville du Japon des années 90 et découvrez les joies réconfortantes de la routine quotidienne. Mettez les produits en rayon, explorez des environs hauts en couleur, faites connaissance avec vos habitués et créez du lien avec eux. inKONBINI: One Store. Many Stories sera disponible le 30 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

OUTBOUND - Sortie le 23 avril - Demo Dispo

Outbound, de Square Glade Games et Silver Lining Interactive : transformez un camping-car en la maison de vos rêves et vivez en totale autonomie dans ce jeu d'aventure cosy. Jouez en solo ou à quatre en multijoueur en ligne*2, fabriquez des postes de travail et dénichez des sources d'énergie naturelle, améliorez et personnalisez votre véhicule, faites pousser des cultures et explorez un monde débordant de couleur. Outbound fera son arrivée le 23 avril sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une démo gratuite sera disponible dans la journée.

Ratatan - Sotie le 16 juillet

Ratatan, de Ratata Arts Co. Ltd et Game Source Entertainment : vivez un combat intense avec plus de 100 personnages dans ce roguelike qui combine différents éléments de jeux de rythme et d'action en défilement horizontal. Jouez en solo ou à quatre en multijoueur local*1 ou en ligne*2. Ratatan sera disponible le 16 juillet sur Nintendo Switch 2.

Blue Prince : un jeu d'enquête et d'énigme dispo aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

Blue Prince, de Dogubomb et Raw Fury : bienvenue au Mont Holly, le mystérieux manoir dont l'agencement change chaque jour. Ce titre récompensé aux DICE Awars transcende les genres et entremêle mystères, stratégie et énigmes au fil des pièces explorées. Tracez un chemin à travers des pièces qui recèlent secrets et défis jusqu'à franchir la porte de la légendaire chambre 46. Attention cependant, le manoir se réinitialise chaque jour, et chaque porte devient un choix. Vous pouvez également explorer le Mont Holly avec les commandes à la souris des Joy-Con 2. Découvrez la vérité jour par jour, pas à pas et d'une pièce à l'autre. Blue Prince fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch 2.

En résumé, vite fait :

Dispo aujourd'hui

Blue Prince

Rotwood

Minishoot' Adventures

A essayer dès aujourd'hui grâce à une démo :

OUTBOUND

Unrailed 2: Back on Track

Et voilà pour cet Indie World ! Comme toujours, à vous de jouer : on attend vos commentaires !

