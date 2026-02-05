Nintendo Switch 2

Indie World : un Nintendo Direct spécial jeux indépendants annoncé pour demain - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 4 heures

Quant il n'y en a plus, il y en a encore ! Après un Nintendo Direct : Partner Showcase diffusé le mois dernier (dont vous pouvez retrouver  les détails ICI) et un Pokémon Presents spécial diffusé la semaine dernière (dont vous pouvez retrouver les détails LA) Nintendo a encore quelque chose à nous dire !

En effet, la société vient d'annoncer la diffusion dès demain d'un Indie World, un Nintendo Direct centré sur les jeux indépendants à venir sur consoles Nintendo !

Ce petit Direct inattendu ne durera que 15 minutes mais il pourrait nous réserver quelques surprises...

Pour le découvrir, rendez-vous ICI même, demain, mardi 3 mars 2026 à 15H (heure de Paris). Évidemment, dans la foulée on vous prépare une news récap pour ne rien louper.

