Nintendo Direct Super Mario Galaxy, le film : découvrez l'ultime bande annonce avant la sortie du film

Alors que les Nintendofans attendent un Nintendo Direct classique avec impatience (et qu'ils devront sûrement attendre jusqu'en juin...) Nintendo multiplie les évenements sur le net divers et variés, et notamment des Nintendo Direct dédiés à SUPER MARIO GALAXY, Le Film.

C'est un peu étrange comme communication mais c'est sûrement un moyen de faire de chaque nouvelle bande annonce, un événement mais aussi de mobiliser la communauté. Ainsi, après deux Nintendo Direct spéciaux (voir ICI et LA), SUPER MARIO GALAXY, Le Film en a droit à un troisième ! Mais cette fois, promis, c'est le dernier !

En effet, ce Direct doit nous présenter l'ultime bande-annonce du film à près de 20 jours de sa sortie mondiale. Alors que nous réserve ce Direct ? Nouveaux personnages ? Nouvelles références ? Espérons que Nintendo ne nous en montrera pas trop, comme avec le premier film dont les bande-annonces contenaient même des séquences, finalement, absentes du film final !

Evidemment, dans la foulée, retrouvez notre news récap' qui vous dira tout ce qu'il faut retenir de ce Direct à voir aujourd'hui, 9 mars, à 22h (heure de Paris).

En attendant,n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Revoir les deux premiers DIRECT consacrés au film Mario Galaxy :

Et aussi :

Lire aussi : REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Et toujours: