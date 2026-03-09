Nintendo Direct Super Mario Galaxy, le film : découvrez l'ultime bande annonce avant la sortie du film
Alors que les Nintendofans attendent un Nintendo Direct classique avec impatience (et qu'ils devront sûrement attendre jusqu'en juin...) Nintendo multiplie les évenements sur le net divers et variés, et notamment des Nintendo Direct dédiés à SUPER MARIO GALAXY, Le Film.
C'est un peu étrange comme communication mais c'est sûrement un moyen de faire de chaque nouvelle bande annonce, un événement mais aussi de mobiliser la communauté. Ainsi, après deux Nintendo Direct spéciaux (voir ICI et LA), SUPER MARIO GALAXY, Le Film en a droit à un troisième ! Mais cette fois, promis, c'est le dernier !
En effet, ce Direct doit nous présenter l'ultime bande-annonce du film à près de 20 jours de sa sortie mondiale. Alors que nous réserve ce Direct ? Nouveaux personnages ? Nouvelles références ? Espérons que Nintendo ne nous en montrera pas trop, comme avec le premier film dont les bande-annonces contenaient même des séquences, finalement, absentes du film final !
Evidemment, dans la foulée, retrouvez notre news récap' qui vous dira tout ce qu'il faut retenir de ce Direct à voir aujourd'hui, 9 mars, à 22h (heure de Paris).
En attendant,n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
Revoir les deux premiers DIRECT consacrés au film Mario Galaxy :
- Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy
- SUPER MARIO GALAXY LE FILM DIRECT 1 : toutes les infos
Et aussi :
- Super Mario GALAXY Le FILM un méchant peut en cacher un autre
- Un coup d'oeil sur le merchandising du film Mario GALAXY
- Harmonie, Peach, Mario et cie s'affichent pour la promo du nouveau film SUPER MARIO
- Super Mario ODYSSEY dans Super MARIO Galaxy le film
- Birdo : l'ambigü personnage de Super Mario Bros. 2 dans le film Mario GALAXY
- Brie Larson interprète Harmonie dans le film Super Mario Galaxy
- Le film Mario Galaxy dévoile son affiche et son trailer en français
- Critiques du film Super Mario Bros : la presse mitigée, les spectateurs emballés !
Lire aussi : REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS
Et toujours: