SUPER MARIO GALAXY, Le Film : un méchant pourrait en cacher un autre... Attention, spoilers!

SUPER MARIO GALAXY, Le Film, Nintendo sera sur les écrans du monde entier dans un peu plus d'un mois, et Nintendo nous a déjà montré beaucoup- trop diraient certains...

Pourtant se pourrait-il que le film nous cache de grosses surprises ?

C'est possible, si on en croit la description du film publiée par la chaîne de cinéma britanique, Everyman.

Alors attention, c'est possiblement un "spoiler" que Nintendo réserverait pour les spectateurs du film un troisième Nintendo DIRECT consacré au film. En attendant, si vous voulez garder un maximum de surprises, il est encore temps de quitter ces pages (et le net).

Pour les autres, retrouvez ci-dessous la traduction de la présentation de SUPER MARIO GALAXY, Le Film publiée quelques heures par Everyman avant de modifier la page.

Après avoir vaincu Bowser et sauvé Brooklyn, Mario se retrouve face à la redoutable alliance de Wario et Bowser Jr. Désormais, avec ses amis et Yoshi, il doit contrecarrer leurs plans de domination mondiale. Oui, Wario …

Alors, délire d'un stagiaire ou vraie bourde ? On sera fixé dans peu de temps.

Notez que d'autres rumeurs courent sur SUPER MARIO GALAXY, Le Film. Certains fans pensent que R.O.B la manette robot de la NES pourrait faire une apparition dans le film après l'avoir repéré dans un des nombreux jouets prévus à la sortie du jeu, et d'autres se demandent si le Marioverse ne s'étendra pas à la galaxie Nintendo avec notamment la présence de Fox McCloud à cause d'un mystèrieux personnage entraperçu dans un des derniers trailers du film...

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

