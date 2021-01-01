Nintendo Direct spécial SUPER MARIO GALAXY, Le Film à voir dimanche - Tous les détails
SUPER MARIO GALAXY, Le Film sera l'un des évenements ciné du printemps. En attendant de le découvrir sur grand écran, Nintendo nous propose d'en avoir un aperçu dans un Nintendo Direct spécial, à voir ce dimanche à 15h (heure de Paris). Evidemment, on sera là pour vous en faire un résumé complet. Peut-être que de nouveaux personnages ou de nouvelles références à d'autres jeux y seront dévoilés... Patience, donc.
Rendez-vous dimanche 25 janvier à 15:00 pour un #NintendoDirect qui dévoilera un aperçu exclusif de Super Mario Galaxy Le Film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
