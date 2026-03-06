Nintendo Direct : une bande-annonce finale pour Super Mario Galaxy Le Film diffusée le 9 mars prochain
Cinéphiles et amateurs de Mario, à vos agendas ! Nintendo vient d’annoncer la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct qui sera entièrement consacré à Super Mario Galaxy Le Film. Le lundi 9 mars à 22h00 (heure de Paris) sera diffusée la bande-annonce finale du film, avant sa sortie dans les salles obscures moins d’un mois avant sa sortie.
Dans son annonce publiée sur les réseaux sociaux (X et Nintendo Today), Nintendo précise clairement que ce Nintendo Direct ne contiendra aucune information sur des jeux vidéo. Il faudra donc simplement s’attendre à découvrir le trailer final du film, probablement accompagné de quelques détails supplémentaires autour de sa sortie (vous avez dit Wario ?).
Comptez sur nous pour vous rappeler le rendez-vous ici même. Reste maintenant à voir ce que nous réserve cette ultime bande-annonce avant la sortie du film.
Rendez-vous lundi 9 mars à 22:00 pour un #NintendoDirect qui présentera la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy Le Film !— Nintendo France (@NintendoFrance) March 6, 2026
Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux.
RDV ici : https://t.co/L15eCveSBu pic.twitter.com/86vQJJxtn7