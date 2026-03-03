Yoshi and the Mysterious Book : un trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch 2 - Prix, poids et détails

A ce rythme là, on risque vraiment de patienter jusqu'en juin avant d'avoir un Nintendo Direct classique . En même temps, c'est un peu comme ça chaque année...

Dans tous les cas, en ce beau jour de Mario, Nintendo a décidé de nous présenter d'un peu plus près, Yoshi and the Mysterious Book, le nouveau jeu mettant en vedette Yoshi

Retrouvez ci-dessous, toutes les nouvelles infos à retenir sur Yoshi and the Mysterious Book

Tout commence, lorsque sur l'île des Yoshis, un mystérieux livre, du nom de Mysterius , tombe du ciel

Il s'agit d'une sorte d'encyclopédie vivante dont les pages sont remplies "d'étranges créatures".

Ces "étranges créatures" sont la porte d'entrée de Yoshi vers de nouvelles aventures et se retrouvent au centre du gameplay du jeu

Lorsque Yoshi en découvre une (grâce à une loupe), il peut littérallement plonger dans le livre pour en savoir plus, et commencer un niveau.

Chaque niveau nous propulse dans les pages du livre et nous invite à faire des experimentations sur les créatures et l'environnement pour progresser

On peut nommer nous-même les créatures trouvées ou choisir le nom suggéré par Mysterius

Des tas de créatures étranges et délirantes parsèment les pages du livre et plus on en découvre et plus les pages du livre se remplissent

Tiens, il y a Bowser Jr

Sur l' eShop , le jeu est annoncé au prix de 59,99€ pour un poids de 20,5 Go .

Le jeu sera compatible avec les amiibo.

A l'arrivée, le jeu a l'air très original avec un côté très simple mais qui ne semble cependant pas dénué de subtilités. Quand à son style graphique, façon illustration de livres pour enfants, il est vraiment adorable et, encore une fois, très original.

Evidemment, il faudra encore patienter un peu pour en avoir le coeur netmais il semberait bien que soit bien parti pour se montrer digne des jeux Yoshi précédents, Yoshi's Woolly World, sorti en 2015 sur Wii U et Yoshi's Crafted World sorti en 2019 sur Switch 1 (tous les deux développés par le bien nommé studio Good-Feel).

En attendant d'autres détails, retrouvez le dernier trailer, une présentation et quelques images de Yoshi and the Mysterious Book. Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Yoshi and the Mysterious Book sera disponible le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

