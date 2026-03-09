Nintendo
Nintendo Direct Super Mario Galaxy, le film : toutes les infos à retenir
Par rifraff - Il y a 5 heures
Découvrez l'ultime bande-annonce de SUPER MARIO GALAXY, Le Film dans le troisième Nintendo Direct dédié (à voir et revoir ICI) et toutes les infos à retenir ci-dessous.
- Ca commence par le cast du film qui nous souhaite un joyeux Mario Day
- Le trailer commence par le château de Peach qui est littéralement arraché du sol comme dans le premier Super Mario Galaxy. mais avec Mario, Luigi et Yoshi à son bord.
- Le grand Wart est là (de Super Mario Bros. 2)
- Le Megapod est bien plus dynamique que dans Mario Galaxy.
- Le costume Pingouin sera de la partie
- La dernière image est surprenante...
- Finalement la bande annonce ne semble pas trop en montrer...
- Le film "SUPER MARIO GALAXY, Le Film" est l'évenement principal de l'anniversaire de Mario.
- Les acteurs présentent leur personnage et font le job.
- Brie Larson (harmonie ou plutôt, dans le film, "Princesse Harmonie") a réalisé son rêve : être dans un
film MarioNintendo Direct.
- Trois nouveaux acteurs sont dévoilés :
- Chris Meledandri promet "de grandes et de petites surprises"
- Chaque jour une carte virtuelle "à collectionner" (il y en a 40) et la possibilité de se prendre en photo avec les personnages du film sur Nintendo Today!
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
