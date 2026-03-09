Nintendo Direct Super Mario Galaxy, le film : toutes les infos à retenir

Découvrez l'ultime bande-annonce de SUPER MARIO GALAXY, Le Film dans le troisième Nintendo Direct dédié (à voir et revoir ICI) et toutes les infos à retenir ci-dessous.

Ca commence par le cast du film qui nous souhaite un joyeux Mario Day

Le trailer commence par le château de Peach qui est littéralement arraché du sol comme dans le premier Super Mario Galaxy. mais avec Mario, Luigi et Yoshi à son bord.

Le grand Wart est là (de Super Mario Bros. 2)

Le Megapod est bien plus dynamique que dans Mario Galaxy.

Le costume Pingouin sera de la partie

La dernière image est surprenante...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

