LEGO Super Mario : enfin une minifigurine Super Mario !

Pour le MAR10 DAY, Nintendo nous a sorti notamment une bande annonce du prochain film Mario, un trailer du nouveau Yoshi, des promos et trois anciens jeux sur Switch (voir les liens sur cette page).

Mais mama mia, il y avait une ultime surprise. En effet, Nintendo vient de dévoiler sur ses réseaux, une nouveauté... LEGO Super Mario.

Pour rappel, LEGO Super Mario est une collection d'ensembles spéciaux permettant de jouer avec des figurines interractives spécialement conçues pour les enfants. C'est sympa mais on est très loin des sets classiques comme ceux de Zelda ou d'Animal Crossing.

Mais bonne nouvelle ! Il semblerait que Super Mario va avoir droit lui aussi à des ensembles plus classiques. En tout cas, c'est ce que l'on comprend d'une petite vidéo teaser nous permettant de découvrir une minifigurine Super Mario !

Il faudra cependant patienter un peu avant de découvrir els premiers ensembles puisque ce LEGO Super Mario ne sortira qu'en 2027.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Plus d'infos sur LEGO Super Mario dans notre test complet et nos news précédentes. Retrouvez aussi notre test express de La Forteresse Volante de Bowser

VOIR : TOUTES LES INFOS DU TROISIEME NINTENDO DIRECT SUPER MARIO GALAXY LE FILM

Joyeux MAR10 DAY ! :

Lire aussi :Toutes les infos du set 18+ LEGO ZELDA Ocarina of Time – Le combat final

Et toujours: