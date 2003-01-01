SUPER MARIO GALAXY, Le Film : l'ultime bande-annonce en français

Hier soir, Nintendo a diffusé un troisième Nintendo Direct dédié à SUPER MARIO GALAXY, Le Film. L'occasion de découvrir de nouvelles images et de nouvelles infos (que nous vous avons détaillées ICI) et surtout de voir l'ultime bande-annonce du film avant sa sortie le mois prochain .

A priori, le film s'annonce très riche et spectaculaire avec des tas de références et de "grandes et petites surprises"... En tout cas, visuellement, le film est toujours aussi classe et on a vraiment hâte de voir le film au cinéma quasiment trois ans, jour pour jour après la sortie de Super Mario Bros. Le Film (et oui, déjà !)

La bande-annonce du Nintendo Direct était en version originale. Si vous voulez voir ce que cela donne en français, retrouvez la version française sur cette page. Enjoy.

Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

