Hatchin' Yoshi - Le nouveau jouet tiré de Super Mario Galaxy, Le Film qui fera fondre les joueurs ?

Par ggvanrom - Il y a 5 heures

Vous n'êtes pas sans savoir que le 1er avril sortira un certain SUPER MARIO GALAXY, Le Film dans les salles de cinéma. Si nous avons déjà pu apercevoir un aperçu du seau à popcorn à l'effigie de Yoshi, le petit dinosaure sera également mis à l'honneur dans les rayons jouets avec une nouvelle figurine Hatchin' Yoshi. Les fans de Yoshi pourront ainsi récupérer leur dinosaure dans son œuf, et profiter d'une cinquantaine de sons et de phrases. En attendant de connaitre la date de sortie de cette figurine sur le vieux continent, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Hatchin' Yoshi est actuellement proposé au tarif de 49,88$ chez Walmart.

Source : Walmart
