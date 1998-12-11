LEGO THE LEGEND OF ZELDA : le set 18+ Ocarina of Time - Le combat final se dévoile d'un peu plus près avec une première critique

Après diverses fuites en ligne, le nouveau set LEGO THE LEGEND OF ZELDA a été officiellement dévoilé. Nommé Le combat final, le set reprend l'affrontement final entre ganon, Zelda et Link de l'inoubliable The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

Le set ne sortira qu'en mars prochain mais un petit chanceux a pu déjà mettre la main dessus et même concocté une vidéo de présentation. L'occasion de découvrir le set dans ses moindres détails. Le "testeur" apprécie d'ailleurs le soin apporté aux détails de ce set. Il note que si la mini figurine de Link est la même que celle du set précédent, celles de Zelda et Ganondorf sont nouvelles avec deux expressions. Il apprécie particulièrement la figurine de Ganondorf avec sa cape en "tissu" mais aussi celle de Ganon entièrement articulée qui est, selon lui, le point fort du set.

Finalement si le set coûte un certain prix (119,99€) comparé à celui du Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 ( 300€) , il trouve que ce nouveau set offre un bon rapport qualité-prix...

Retrouvez sa vidéo critique ci-dessous avec en prime quelques captures d'écran.

Il fut un temps ou les produits dérivés de nos jeux préférés étaient rares. Désormais avec tout ce qui sort, non seulement, il faut avoir les moyens pour pouvoir les obtenir mais aussi il faut avoir la place pour pouvoir les collectionner.

Pour mémoire, ce set 18+ LEGO THE LEGEND OF ZELDA - Le combat final est actuellement en précommande au prix de 119,99€ pour une sortie le 1er mars 2026 . Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Savourez un voyage créatif et nostalgique en construisant le set LEGO® The Legend of Zelda™ Ocarina of Time™ – Le combat final (77093), superbe objet à exposer pour tout fan de la saga The Legend of Zelda et de Ocarina of Time. Avec sa tour et sesdécombres, le château en ruine de Ganon cache 3 cœurs de vie et un bouton fait surgir Ganondorf. Les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, une grande figurine en briques de Ganon et une construction transparente de la fée Navi animent la scène. Le set inclut des objets du jeu dont l’Épée de Légende, la Masse des Titans, le Bouclier Hylien, 2 capes en tissu et 2 épées pour Ganon. Ce fabuleux set de construction LEGO pour adultes ravira tous les amateurs de jeu vidéo et constitue un superbe cadeau pour les gamers et les adultes fans de LEGO. Appréciez la construction enrichie avec l’application LEGO Builder, qui propose des outils de visualisation du modèle en 3D, de sauvegarde et de suivi de la progression. Contient 1 003 pièces. MODÈLE À COLLECTIONNER – Les adultes dès 18 ans peuvent partager leur passion pour les jeux vidéo avec ce set de construction et d’aventures fantastiques LEGO®, un modèle d’exposition animé par 5 personnages mythiques de Ocarina of Time™

SET LEGO® AVEC DES RUINES DE CHÂTEAU POUR DÉCOR – Le set Ocarina of Time™ – Le combat final (77093) à collectionner inclut un décor de château en ruines, les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, ainsi que 2 autres personnages mythiques

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS – Recréez la scène du combat final avec des décombres mobiles, un bouton qui fait surgir Ganondorf des ruines, la Masse des Titans cachée dans la tour, les cœurs de vie secrets et bien plus encore

PERSONNAGES ET ACCESSOIRES – Ce set nostalgique The Legend of Zelda™ inclut les minifigurines de Link, Zelda et Ganondorf, une grande figurine en briques de Ganon, une construction représentant Navi, 2 capes en tissu et plus encore

CADEAU POUR ADULTES – Mettant en scène des personnages Nintendo®, ce set de construction est un fabuleux cadeau d’anniversaire ou de fêtes pour les fans de la saga The Legend of Zelda™ ou les amateurs d’objets LEGO® collectors

REGROUPEZ VOS CONSTRUCTIONS – Avec l’application LEGO® Builder, vouspouvez construire vos modèles avec des instructions en 3D, suivre votre progression et sauvegarder tous vos sets au même endroit

SET LEGO® AVEC DES HÉROS ET DES MÉCHANTS – Ce modèle LEGO The Legend of Zelda™, inspiré d’un jeu vidéo très apprécié, associe des personnages culte à une expérience de construction LEGO créative et stimulante

DIMENSIONS – Cet objet de collection LEGO® The Legend of Zelda™ de 1 003 pièces représentant le combat final mythique de Ocarina of Time™ mesure plus de 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeur

Pour rappel, vous pouvez déjà retrouver un ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA dédié au Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 constitué de 2500 pièces et vendu actuellement pour la modique somme de 300€ .

