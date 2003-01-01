The Legend of Zelda : le film en live-action sera une exclusivité Netflix après sa sortie en salles
Le film en "live-action", The Legend of ZELDA réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) devrait être à coup sûr l'un des événements ciné de 2027.
Aujourd'hui, on apprend grâce à Famitsu que Sony Pictures Entertainment a passé un accord avec Netflix qui garantit à la plateforme l'exclusivté de plusieurs films dont Spider-Man: Beyond the Spider-Verse et The Legend of ZELDA, le film.
Pour faire simple, une fois le film ZELDA sorti au cinéma, en fonction de la chronologie des médias en place, il sera d'abord disponible à l'achat en version physique et numérique avant d'être proposé en streaming en exclusivité sur Netflix.
C'est un joli coup pour Netflix qui cherche toujours (comme toutes les plateformes) à acquérir de grandes licences pour générer des abonnements. Netflix qui est sur tous les fronts, puisqu'il pourrait bien acquérir Warner Bros (incluant notamment DC Comics, Harry Potter ou encore HBO) laissant craindre à certains "la mort du cinéma" même si les responsables de la plateforme viennent de s'engager à continuer à distribuer les films dans les salles, au moins pendant 45 jours...
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, The Legend of ZELDA sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.
