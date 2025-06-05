Prochains films, nouveaux jeux... Shuntaro Furukawa fait le point sur l'avenir de la Nintendo Switch 2 et les projets de Nintendo

Dans une interview accordée au site japonais Kyoto Shimbun, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a fait le point sur la situation de la firme au plombier et évoqué ses projets pour 2026. Rien de bien nouveau si ce n'est que Nitnendo espère bien imposer sa Switch 2 en 2026 en en faisant une console facile d'accès et pour tout le monde quel que soit son âge, et que plus que jamais Nintendo veut investir les grands (et petits) écrans pour populariser ses franchises.

Retrouvez un florilège des points abordés, compilés par My Nintendo News

Nintendo SWITCH 2

A priori, l'approvisionnement en Nintendo SWITCH 2 se serait stabilisé partout dans le monde entier, sauf au Japon, où il faudra encore un peu de temps

Nintendo souhaite faire de la Nintendo SWITCH 2 un appareil convivial, généreux et pour tout le monde.

Cette approche aidera les développeurs internes et externes à concrétiser leurs idées



Nintendo souhaite s'assurer que la Nintendo SWITCH 2 soit accessible à tout le monde, et notamment à ceux qui achètent leur première console à "un certain âge"...

Pour le moment, Shuntaro Furukawa ne veut pas évoquer l'hypothèse d'une hausse de prix de la nouvelle console

ne veut pas évoquer l'hypothèse d'une hausse de prix de la nouvelle console Le prix actuel de la mémoire n'a pour le moment aucun impact sur les performances financières de Nintendo.

Nintendo va continuer à enrichir son offre de jeux cette année

Nintendo développe actuellement "des titres de séries populaires que de nombreux fans attendent, mais aussi des jeux totalement nouveaux".

Cinéma

Nintendo souhaite susciter l'enthousiasme à l'approche de la sortie de SUPER MARIO GALAXY, Le Film

Des informations concernant The Legend of ZELDA, le film seront partagées au compte-goutte.

Avec les films, Nintendo ne cherche pas le profit à court terme mais de faire connaître ses personnages au plus grand nombre.

Nintendo souhaite mettre en place un système pour proposer davantage de films, en plus de ceux de Mario et Zelda.

souhaite mettre en place un système pour proposer davantage de films, en plus de ceux de Mario et Zelda. Shuntaro Furukawa n'est pas contre la création d'anime :"Si nous pouvons créer des œuvres propres à Nintendo, ce serait une bonne chose pour l'avenir"

