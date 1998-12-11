LEGO THE LEGEND OF ZELDA : le set 18+ Ocarina of Time avec Ganondorf fuite en ligne - Premières images

Teasé il y a quelques semaines, le nouveau set LEGO THE LEGEND OF ZELDA dédié à Ganon/Ganondorf dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time semble avoir fuité en ligne.

Ce set classique LEGO THE LEGEND OF ZELDA devrait nous permettre de reproduire le combat final du jeu culte de la N64 entre Ganon, la princesse, Link (et Navi) mais aussi de construire Ganondorf... L'ensemble comprendrait 1 003 pièces et serait numéroté 77093 pour une sortie le 1er mars 2026 (au prix plus ou moins de 99,99€) .

Même si les visuels et les infos semblent crédibles, pour l'instant il ne s'agit que d'une rumeur et il faudra bien évidemment attendre une annonce officielle, qui ne devrait vraissemblablement plus tarder...

Pour rappel, vous pouvez déjà retrouver un ensemble LEGO THE LEGEND OF ZELDA dédié au Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 constitué de 2500 pièces et vendu actuellement pour la modique somme de 300€ .

En attendant d'autres détails comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Nintendolife