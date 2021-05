Zelda 64 : le prototype d'Ocarina of Time incluait un système de téléportation avec des portails bien avant le jeu Portal

Giles Goddard est un développeur anglais connu pour être l'un des premiers occidentaux à avoir travaillé pour Nintendo. On lui doit l'excellent jeu 3DS Steel Diver mais aussi plusieurs travaux sur la N64 notamment le visage à déformer de Mario dans Super Mario 64, ou encore la création du hit indépassable de la N64 1080° Snowboarding (comme on vous le rappelait récemment.)

Il y a quelques jours dans l'émission de Youtube MinnMaxShow, Giles Goddard a évoqué son travail sur le prototype de 1995 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time alors nommé Zelda 64. A cette occasion, il a révélé qu'à ce moment-là, il avait conçu pour le jeu un système de téléportation via des portails rappelant un certain... Portal. Finalement, le système n'a pas été intégré et il n'est même pas sûr que Nintendo aurait pu le mettre en œuvre mais cela reste une anecdote intéressante, une de plus à ajouter à la Legend.

