1080° Snowboarding - Son créateur Giles Goddard aimerait travailler sur une version Nintendo Switch

Même si elle aura été secouée par la concurrence à l'époque, la Nintendo 64 avait tout de même de petites pépites dans sa ludothèque. Lorsque vous parlez de jeux de courses extrêmes aux anciens possesseurs de la bête, il n'est pas rare de voir revenir sur le tapis un certain 1080° Snowboarding (et 1080° Avalanche pour la génération Gamecube).

Alors qu'il était le premier programmeur étranger employé par Nintendo à l'époque, Giles Goddard est reconnu pour ses travaux autour de Star Fox 64 et Super Mario 64, mais surtout pour la création du fameux 1080° Snowboarding sur Nintendo 64. S'étant prêté au jeu du AMA (Ask Me Anything) sur Reddit, des questions sont effectivement tombées sur le possible retour de la licence sur Nintendo Switch. Voici la réponse de l'intéressé :

Hélas la licence appartenant à Nintendo, seule la firme Japonaise est à même d'autoriser ou non le développement d'un nouvel épisode. Mais cela n'arrête pas Giles Goddard qui planche actuellement sur le développement d'un autre titre de snowboard réservé à l'Occulus VR. Une autre question est également ressortie du AMA, demandant à Giles Goddard si il y avait une chance de voir un de ses titres de snowboard arriver sur Nintendo Switch et PS5. La réponse laisse présager de bonnes choses...

Même si Nintendo laisserait la licence 1080° Snowboarding au placard, peut-être pourrons-nous profiter dans les mois qui viennent d'une suite spirituelle réalisée par son créateur ? Pour le savoir, il va nous falloir patienter encore un peu...

Hi everyone! I'm doing an AMA on @reddit! Be sure to check it out May 21st @ 4PM PT! Let's talk about Star Fox, 1080 Snowboarding, N64, Shigeru Miyamoto and my new game Carve Snowboarding!https://t.co/x9yE1N9be6 pic.twitter.com/0PLzzqT13b